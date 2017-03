Felipe Melo ironiza “caldeirão” da Vila: “Aqui tem 8 mil só, pô”

Palmeirense mais excitado com a vitória de virada sobre o Santos, por 2 a 1, neste domingo, na Vila Belmiro, Felipe Melo exaltou a qualidade da equipe alviverde em suportar ambientes hostis longe do Palestra Itália. O volante, porém, aproveitou para provocar a torcida do Peixe, minimizando o aspecto “caldeirão” do estádio alvinegro.

“A gente está acostumado a jogar em caldeirão. Nunca vi caldeirão com oito mil pessoas, pô. Caldeirão é no Chiqueiro”, ironizou, referindo-se ao público de 8.742 pagantes na Vila.

Em seguida, contemporizou. “Brincadeiras à parte, foi uma batalha dura. O Santos é um excelente time. Faz parte do futebol. Parabéns ao grupo que lutou bastante. Ganhamos os três pontos”, vibrou.

Após ouvir cânticos hostis vindos das arquibancadas da Vila (‘Não é mole, não, o Felipe Melo afundou a Seleção’), o volante respondeu a provocação levando a mão ao ouvido em um gesto direcionado à torcida do Santos, a única no estádio, cumprindo determinação do Ministério Público. O volante apontou o escudo do Palmeiras e gritou: “Tem que respeitar essa p…”.

A comemoração entusiasmada se justifica pela forma com a qual o Palmeiras construiu a sua vitória. Com Ricardo Oliveira, o Santos abriu o placar aos 29 minutos do segundo tempo. Aos 40, contudo, Jean empatou em chute cruzado. Dois minutos depois, em nova jogada pela direita, Róger Guedes cruzou para Willian virar o confronto.

Com o resultado, o Verdão chegou aos 21 pontos, classificando-se às quartas de final do Campeonato Paulista com três rodadas de antecedência. De quebra, ultrapassou o Corinthians e agora ostenta a melhor campanha do torneio, condição que, se mantida, lhe dará vantagem do mando de campo na fase seguinte. O time treinado por Eduardo Baptista volta a campo nesta quarta-feira, às 20h30 (de Brasília), para enfrentar o Mirassol, no Palestra Itália.