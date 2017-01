Felipe Melo faz mea-culpa, mas promete não pipocar na Libertadores

Logo em sua apresentação como jogador do Palmeiras, Felipe Melo causou polêmica ao dizer que daria “tapa na cara de uruguaio” caso fosse necessário na Copa Libertadores. Em entrevista à TV Globo, o aguerrido volante fez uma mea-culpa, mas prometeu não aliviar.

“Tenho não sei quantos anos de profissional e nunca dei um tapa na cara de jogador. Se alguém se sentiu de certa forma ofendido, os uruguaios, eu peço desculpas. Libertadores é assim. O que eu quis dizer é que, independentemente se for no Uruguai, no Chile, na Argentina, a gente não vai pipocar para ninguém”, avisou.

Felipe Melo disputou a Copa do Mundo 2010 como titular da Seleção Brasileira e ficou marcado por pisar no holandês Arjen Robben durante a eliminação nas quartas de final. Questionado sobre a fama de violento, o experiente volante de 33 anos tratou de negar.

“Minha forma de jogar sempre foi muito dura. Sou um jogador duro e isso é minha força. Isso que me fez jogar uma Copa do Mundo, ganhar títulos com a Seleção Brasileira, jogar em grandes clubes da Europa. Mas não me considero um jogador violento. Eu me considero um jogador duro, como tem que ser”, declarou.

Durante a entrevista, ele ainda contou ser fã de Romário e Vampeta, dois nomes conhecidos pela sinceridade nas entrevistas. “Acho que o futebol está precisando um pouco de mais jogadores assim. Parar um pouco de ‘mimimi’, de politicamente correto e falar aquilo que pensa”, defendeu.

Logo na primeira fase da Copa Libertadores, principal objetivo do Palmeiras na temporada, Felipe Melo enfrentará um adversário uruguaio, já que o Palmeiras integra o Grupo 5 do torneio continental ao lado de Penñarol, Jorge Wilstermann e um clube ainda definido.

Em sua estreia com a camisa do Palmeiras, na tarde do último sábado, Felipe Melo participou do empate por 2 a 2 diante da Chapecoense, na Arena Condá. No próximo dia 29 de fevereiro, contra a Ponte Preta, no Palestra Itália, o time realiza novo amistoso.