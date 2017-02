“Faltou agredir mais o Corinthians”, diz Dudu após revés em Itaquera

Incapaz de criar boas chances para marcar mesmo com um homem a mais, o Palmeiras acabou derrotado pelo Corinthians por 1 a 0. Triste pelo revés sofrido no estádio de Itaquera, o atacante Dudu, capitão do time alviverde, admitiu que a equipe não adotou a postura ideal no clássico.

O Palmeiras passou a jogar em superioridade numérica no final do primeiro tempo, quando o árbitro Thiago Duarte Peixoto expulsou o volante Gabriel de forma equivocada. Na etapa complementar, incapaz de criar oportunidades, o time de Eduardo Baptista sofreu um gol de Jô em lance de contra-ataque.

“Faltou agredir mais o Corinthians. A gente esteve a maior parte do tempo com um jogador a mais, mas não agredimos o Corinthians. Não fizemos o adversário passar o sufoco que pensamos com um jogador a mais”, declarou, chateado pelo fracasso diante do arquirrival.

“A torcida não vai aceitar essa derrota, e a gente também não. Todos estamos tristes pelo que aconteceu. Não tem ninguém mais triste do que os jogadores e a comissão técnica. A gente entende os torcedores, mas fazer o quê? Temos que seguir trabalhando”, afirmou Dudu.

Ainda no começo de sua trajetória pelo Palmeiras, o técnico Eduardo Baptista vem convivendo com intensa pressão. Na vitória sobre o São Bernardo, torcedores organizados chegaram a gritar o nome de Cuca, que resolveu deixar o clube após o título brasileiro.

“O treinador está fazendo o trabalho dele e vai continuar fazendo, assim como a gente”, disse Dudu, respaldando o comandante. “Temos um objetivo e estamos tranquilos. Perder um clássico é triste, mas infelizmente é assim. No futebol, não existe justiça. Ganha quem faz o gol. Infelizmente, não fizemos”, lamentou.

Com nove pontos ganhos, o Palmeiras permanece na liderança do Grupo C do Campeonato Paulista. Às 16h30 (de Brasília) deste domingo, no Estádio Palestra Itália, o time alviverde tenta se recuperar no torneio estadual diante da Ferroviária, pela sexta rodada.