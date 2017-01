Fã de Alex, Veiga evita comparações com meia que veio do Coritiba

Revelado pelo Coritiba, Raphael Veiga foi contratado pelo Palmeiras com apenas 21 anos de idade e status de promessa. A história do jovem lembra a trajetória de Alex, consagrado no time palestrino, mas o meia apresentado na tarde desta quarta-feira prefere evitar comparações.

“Quero deixar claro que o Alex é uma referência para mim, é alguém que admiro muito. Respeito a história dele e a minha está só começando. Como todos aqui, tenho um time do coração e sou palmeirense. Mas, como todos aqui, também sou profissional”, discursou Veiga.

O desconhecido Alexsandro de Souza foi contratado pelo Palmeiras em 1997, ano em que completou 20 anos de idade. Em duas passagens pelo clube, Alex conquistou a Copa do Brasil 1998, a Copa Mercosul 1998, a Copa Libertadores 1999 e o Rio-São Paulo 2000. No total, marcou 78 gols em 243 jogos.

“É complicado. Qualquer menino gosta que o pessoal fale de Alex. Mas não gosto da comparação, porque ele construiu uma história maravilhosa e eu também quero construir a minha. Sei que o futebol tem altos e baixos, mas no final quero ficar com uma história positiva”, afirmou Veiga.

Torcedor do Palmeiras por influência de seu avô, a quem fez a promessa de defender o clube alviverde, o meia também é fã de Marcos, companheiro de Alex nos títulos conquistados sob o comando de Luiz Felipe Scolari. Admirador do goleiro, ele tentou seguir a posição.

“Eu tinha nove anos e queria ser goleiro por admirar o Marcos. Cheguei a fazer teste, mas não passei e depois mudei para a linha. Ainda que não passei no gol”, sorriu Raphael Veiga pouco depois de receber a camisa 20 das mãos do diretor de futebol Alexandre Mattos.

Em seu primeiro compromisso na temporada de 2017, o Palmeiras enfrenta a Chapecoense no próximo dia 21 de janeiro, na Arena Condá, em um amistoso de caráter beneficente. A estreia no Campeonato Paulista, contra o Botafogo-SP, será em 5 de fevereiro, no Palestra Itália.