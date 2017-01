Ex-São Paulo, Milton Cruz revela sondagem para trabalhar no Palmeiras

Depois de passar 22 anos no São Paulo, Milton Cruz não goza de prestígio com o atual presidente do clube do Morumbi, Carlos Augusto de Barros e Silva, que inclusive foi o responsável por sua demissão. Apesar da decepção com o Tricolor, o ex-auxiliar garante que está pronto para voltar à ativa e, inclusive, revelou no programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, ter sido sondado pelo Palmeiras para trabalhar como auxiliar de Eduardo Baptista, técnico que assumiu o lugar de Cuca nesse início de ano.

“Seria uma honra trabalhar no Palmeiras. Teve gente que conversou comigo. Era para fazer a função que o Alberto estava fazendo. Mas fiquei sabendo que meu nome estava sendo sondado, sim”, contou Milton Cruz, antes de deixar claro que seu passado no São Paulo não o impede de acertar com qualquer outro clube, mesmo que um rival.

“O São Paulo ficou para trás. O que eu fiz está lá, minha história, tudo que eu fiz como jogador, auxiliar, observador… Agora é ano novo, vida nova. E a gente está ai à disposição para voltar a trabalhar”, avisou.

Alberto, citado por Milton Cruz em sua resposta, é Alberto Valentim, ex-membro da comissão técnica permanente do Palmeiras e que pediu demissão assim que o clube anunciou a contratação do técnico Eduardo Baptista. Valentim, apesar de ser auxiliar, nunca escondeu a vontade de dirigir a equipe e foi colocado como um dos candidatos a ocupar o cargo de Cuca, mas, acabou preterido.

Recentemente, Milton Cruz se envolveu em uma polêmica ao revelar que recebeu um convite de Rogério Ceni para voltar ao São Paulo. Segundo Milton, a atual diretoria vetou a ideia. Pouco tempo depois, tanto Leco quanto Ceni desmentiram o fato. De qualquer forma, o que Milton quer agora é voltar a trabalhar.

“Eu estive no curso da CBF no fim do ano, foi muito bacana, e tem uma safra de treinadores jovens ai muito boa. O Brasil está bem servido de treinadores por um bom tempo, a começar pelo Rogério, que eu sempre falei. O Rogério sempre procura fazer o melhor. E tem tantos outros. Acho que tem uma safra de treinadores muito boa”, opinou Milton Cruz.