Ex-São Paulo, Michel Bastos agora é do Palmeiras por duas temporadas

O Palmeiras fechou a contratação de Michel Bastos. O vínculo será de dois anos com possibilidade de renovação de mais um. Antes do anúncio oficial do campeão Brasileiro, o empresário do ex-jogador do São Paulo, Emmanuel de Kerchove, havia admitido à Gazeta Esportiva a proximidade do acordo. “Está tudo certo. Só falta assinar. E deve acontecer hoje”, avisou, minutos antes do clube se manifestar de forma oficial. Michel Bastos será o quinto reforço do Verdão para a temporada de 2017, quando o time terá a Copa Libertadores da América como principal objetivo para, em seguida, sonhar com o Mundial de Clubes.

Aos 33 anos, Michel Bastos chega ao Palmeiras como parte do plano de Alexandre Mattos, diretor de futebol do clube, em montar um elenco “cascudo” para disputar o torneio continental, além de todos os outros compromissos. Nessa linha, a diretoria já anunciou a contratação de Alejandro Guerra, venezuelano considerado o melhor jogador da última Libertadores pelo Atlético Nacional, os meias Hyoran, ex-Chapecoense, e Raphael Veiga, que se destacou pelo Coritiba.

O atacante Keno, ex-Santa Cruz, também é outro reforço e o Palmeiras tem praticamente tudo acertado com o experiente volante Felipe Mello, que deve deixar a Inter de Milão para voltar ao Brasil e jogar pela equipe de Palestra Itália. Além disso, o versátil e veterano Zé Roberto renovou seu contrato por mais um ano e adiou a ideia de se aposentar dos gramados.

Para Michel Bastos, vestir a camisa do Palmeiras nesse momento da carreira é uma vitória e tanto. O jogador já não é mais um garoto e sequer vinha sendo relacionado no rival São Paulo. Perseguido pela torcida, ele não conseguiu absorver as agressões sofridas em agosto, após a invasão de torcedores durante um treino no CT da Barra Funda. Em três anos no Tricolor, foram 22 gols em 120 partidas e nenhum título conquistado.

Apesar da ideia do São Paulo em usar Michel Bastos como moeda de troca, já que o meia tinha contrato até dezembro de 2017, as duas partes chegaram a um acordo de rescisão sem pagamento de multa por falta de clima para dar continuidade nos trabalhos. Assim, sua transferência ao Palmeiras não gerou nenhum custo ao alviverde.