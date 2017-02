Entrosamento de Borja fora de campo impressiona no Palmeiras

O atacante Miguel Borja chegou ao Palmeiras há apenas quatro dias, mas já causou boas impressões nos atletas que trabalham na Academia de Futebol. A desenvoltura que o colombiano mostrou fora dos gramados deixou o lateral direito Jean entusiasmado com os frutos que o centroavante poderá render ao Verdão.

“Parece que o Borja já era do Palmeiras. Chegou solto e alegre. Ele está feliz e brincando com todos”, contou o lateral. Nesta terça-feira, o colombiano treinou pela primeira vez com bola ao lado dos demais jogadores do elenco.

Borja se dirigiu para o gramado conversando de forma animada com o paraguaio Lucas Barrios e o colombiano Yerry Mina. Ele participou de toda a atividade tática organizada pelo treinador Eduardo Baptista. Em seguida, o colombiano se uniu aos reservas e fez um trabalho em campo reduzido.

“Particularmente, eu vi que o Borja tem bastante força e uma potência alta no chute. Pelo pouco que vi do seu posicionamento, creio que ele é um cara inteligente também. É o que posso dizer até agora”, analisou Jean, em coletiva concedida após as atividades.

Apesar de estar bem fisicamente, Borja só poderá ser utilizado na estreia da Copa Libertadores, em 8 de março, contra um adversário indefinido. Como o Palmeiras já inscreveu os 28 jogadores permitidos no Paulistão, o colombiano só poderá ganhar uma chance se o time avançar para as quartas de final.

O Palmeiras poderá alterar quatro nomes da relação a partir da fase eliminatória. Borja só poderá ser inscrito na primeira fase do Estadual se um jogador apresentar uma lesão que o impeça de retornar aos gramados antes da final da competição.