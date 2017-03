Em recuperação, Gabriel Jesus visita ex-companheiros no Palmeiras

O treino do Palmeiras foi realmente diferente nesta sexta-feira, na Academia de Futebol. Além de o técnico Eduardo Baptista não fazer mistério e revelar o time que entra em campo com o Audax, os palmeirenses receberam a ilustre visita do ex-companheiro Gabriel Jesus.

O atacante do Manchester City visitou a Academia de Futebol para conhecer o novo Centro de Excelência do Verdão, que foi colocado em funcionamento total apenas neste ano, após a saída do atleta. Em entrevista coletiva, o técnico Eduardo Baptista valorizou a presença de Jesus, que não conhecia o treinador.

“Acabei de encontrar com o Gabriel Jesus. Ele é um menino especial, aprendi a admirá-lo jogando contra e ouvindo histórias aqui dentro. Não o conhecia pessoalmente. É importante ele trazer essa carga positiva para nós e também levar carga positiva daqui. Ele vem de uma lesão chata”, afirmou o treinador.

Gabriel Jesus sofreu uma lesão no quinto metatarso do pé direito, em 13 de fevereiro deste ano, e precisou passar por cirurgia. Na ocasião da contusão, o atacante estava em alta na equipe de Pep Guardiola, com três gols anotados em cinco partidas, além de ser o camisa 9 titular da Seleção Brasileira com Tite.

A expectativa é de que o jovem retorne aos gramados em abril. Perguntado em tom bem-humorado se pediria para Gabriel Jesus voltar ao Verdão, Eduardo foi sincero na resposta e disse torcer pela revelação alviverde.

“Não pediria para voltar. Ele tem uma missão no City, vamos torcer para dar certo. Abre as portas para outros jovens do Palmeiras irem. Que ele volte para a Seleção, volte a brilhar. Mais para o futuro talvez. Não é momento dele pensar em voltar agora”, completou.