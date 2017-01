Em negociação com o Palmeiras, Felipe Melo é liberado de treinos na Inter

A negociação do volante Felipe Melo com o Palmeiras está perto de um desfecho. O jogador foi liberado dos treinos pela Inter de Milão e poderá decidir o seu futuro em breve. A ideia é de que a contratação seja oficializada no início deste mês.

Felipe Melo tem todos os detalhes contratuais acertados com o Palmeiras. O atleta só precisa conseguir a liberação da Inter de Milão para se transferir gratuitamente ao atual campeão brasileiro. Como os italianos querem aliviar sua folha salarial, a expectativa é de que ele receba a autorização para rescindir o contrato.

Segundo o site da Inter de Milão, o time viajou nesta segunda-feira para realizar treinos na Espanha. Todo o elenco foi convocado pelo técnico Stefano Pioli, exceto os jogadores Ionut Randu, que está machucado, Andrea Pinamonti, com amigdalite, e Felipe Melo.

Titular na Copa do Mundo de 2010, Felipe Melo vinha sendo pouco aproveitado durante a atual temporada e participou de apenas dez jogos da Inter de Milão, com uma expulsão.

O volante está de férias no Rio de Janeiro e tem sido ativo nas redes sociais. Felipe Melo postou diversas fotos na praia e na piscina nos últimos dias. Ele também discutiu com um torcedor flamenguista que reclamou de sua provável ida para o Palmeiras.