Em início de pré-temporada, Palmeiras desfruta da nova Academia

Atual campeão brasileiro, o Palmeiras inicia 2017 pensando alto e sonha com a possibilidade de conquistar o bicampeonato da Copa Libertadores. No começo da pré-temporada, o elenco alviverde desfruta da reformada Academia de Futebol, capaz de abrigar os jogadores no período.

Nos últimos anos, o Palmeiras realizou a pré-temporada em um hotel na cidade de Itu, a aproximadamente 100 quilômetros da capital paulista. Com o Centro de Excelência construído nas dependências da Academia de Futebol, o clube não precisará se deslocar, economizando recursos financeiros.

O local, antes com academia e ginásio, passou por uma profunda reforma. Além dos quartos para abrigar os atletas, o Centro de Excelência oferece departamentos médico e de fisiologia, auditório para palestras e preleções, refeitório, salão de jogos e até um minicinema.

Em sua apresentação como técnico do Palmeiras, Eduardo Baptista tratou de elogiar as novas instalações. “Estou realmente impressionado com o que vi. Conheço muitos centros de grandes times, inclusive internacionais, e fiquei bastante impressionado”, afirmou.

O elenco alviverde se apresentou ao novo comandante na manhã de terça-feira e permanecerá concentrado no Centro de Excelência até domingo, quando ganha folga no período da tarde. Os primeiros dias de trabalho serão dedicados a trabalhos clínicos, fisioterápicos e físicos.

Os novos contratados, como o volante Felipe Melo e o atacante Keno, também ficaram impressionados com o espaço. “A gente sabe que nem todos os clubes do Brasil podem se concentrar no CT. Time grande precisa de um trabalho assim, como o Palmeiras fez”, afirmou o ex-jogador do Santa Cruz.

As obras, iniciadas em 2014 e ainda em curso, foram financiadas com verba proporcionada pelos patrocinadores e pelo ex-presidente Paulo Nobre. O espaço também será utilizado para as concentrações da equipe nos dias que antecedem as partidas, gerando nova economia.