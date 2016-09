Em contagem regressiva por título, Zé Roberto quer Jesus no clássico

A 16 rodadas do final do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras lidera a disputa com três pontos de vantagem em relação ao Flamengo. O latera esquerdo Zé Roberto, em contagem regressiva pelo título nacional, deseja contar com o atacante Gabriel Jesus no clássico contra o São Paulo.

Convocado pelo técnico Tite para defender a Seleção nas Eliminatórias, o jovem será titular na partida contra a Colômbia, programada para as 21h45 (de Brasília) de terça-feira, em Manaus. Às 21h45 do dia seguinte, pelo Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o São Paulo, no Palestra Itália.

“Com 19 anos, eu jogava uma partida em um dia e outra no dia seguinte. Quando tinha essa idade, estava com gás, era pau para toda obra. Com o Gabriel Jesus, acho que não é diferente. Ele tem muita força e vitalidade. Vai jogar na terça e com certeza o Palmeiras já está cuidando da logística para que venha direto à concentração”, disse Zé Roberto.

A logística citada pelo veterano lateral esquerdo envolve a viagem de Gabriel de Manaus até São Paulo em um avião privado. Ao falar sobre o assunto recentemente, o técnico Cuca preferiu não fazer previsões e afirmou que a participação do atacante no jogo contra a Colômbia será levada em conta.

“Normalmente, após o jogo você precisa de 48 horas para ficar totalmente recuperado. Mas em se tratando de um caso especial, com um jogador de 19 anos, o Palmeiras vai estar apto a montar uma logística para contar com ele”, disse Zé Roberto. “Não sei se para começar jogando ou no banco, mas com certeza vai ter gás”, completou.

Embora tenha perdido seis rodadas do Campeonato Brasileiro durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, Gabriel Jesus, com 10 gols, segue como artilheiro ao lado do botafoguense Sassá e do atleticano Robinho. O torneio, de acordo com Zé Roberto, está em uma etapa decisiva.

“Essa fase define muita coisa. É o momento de fazer contas e atuar com inteligência, tem que saber jogar o campeonato. A cada partida, você pula uma tapa e, ganhando os três pontos, fica mais perto do maior objetivo. Estamos em contagem regressiva”, afirmou.

Caso Gabriel Jesus não tenha condições para enfrentar o São Paulo, o técnico Cuca deve escalar o experiente Rafael Marques ao lado de Dudu e Erik na linha ofensiva. O meio-campista Moisés, em recuperação de entorse no tornozelo direito, ainda é dúvida, mas tem boas chances de atuar.

