Em busca de 1ª Copinha, base palmeirense tem confiança de Jesus

Na tentativa de conquistar a tradicional Copa São Paulo pela primeira vez na história, o Palmeiras estreia diante do Paranoá às 21 horas (de Brasília) do dia 2 de janeiro, em Araraquara. O atacante Gabriel Jesus, que participou da edição de 2015 do torneio, confia nos jovens palestrinos.

“A base do Palmeiras vem melhorando cada vez mais. Cresceu bastante e agora tem muitos jogadores na Seleção, quase em todas as categorias. Quando eu estava lá, eram poucos, um ou dois. Isso é muito importante”, disse o atacante em sua última entrevista na Academia de Futebol.

Formado nas categorias de base do Palmeiras, Gabriel Jesus conquistou a Copa do Brasil 2015 e o Campeonato Brasileiro 2016 antes de acertar com o poderoso Manchester City. O sucesso meteórico do atacante vem atraindo mais garotos ao time alviverde.

“(A base) está sendo mais procurada ainda, é uma coisa que melhorou bastante. Não foi porque eu subi que melhorou, mas sim pelo trabalho de todos, desde o CT de Guarulhos até o CT dos profissionais. É uma coisa trabalhada”, elogiou o atacante de apenas 19 anos.

O Palmeiras contou com crias de sua base para conquistar o recente eneacampeonato brasileiro. Além do atacante Gabriel Jesus, o zagueiro Thiago Martins, o volante Matheus Sales, o lateral direito João Pedro, o goleiro Vinícius Silvestre, o meia Vitinho e o atacante Artur também foram formados no clube.

Vitinho, chamado para a pré-temporada do time principal, e Artur, convocado pela Seleção para o Sul-Americano sub-20, não disputarão a Copa São Paulo. Por outro lado, o goleiro Daniel Fuzato e o zagueiro Augusto, com vasta convivência entre os profissionais, foram inscritos. Assim como o atacante Matheus Iacovelli.

A Ferroviária e o Villa Nova-MG completam o Grupo 7 da Copa São Paulo, sediado no Estádio da Fonte Luminosa, ao lado de Palmeiras e Paranoá. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam e a partir de então todas as fases do torneio são eliminatórias.