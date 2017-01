Elogiado por Mattos, Bastos deixa São Paulo no passado para “ser feliz”

O meia Michel Bastos recebeu a camisa número 15 da Sociedade Esportiva das mãos de Alexandre Mattos na tarde desta quinta-feira. Elogiado pelo diretor de futebol, o jogador manifestou o desejo de deixar no passado sua recente passagem pelo São Paulo e repetiu a ideia de ser feliz.

“Sei o homem e o profissional que você é, dedicado e comprometido. Tecnicamente, ninguém pode discutir, porque só jogou em time grande e disputou Copa do Mundo. Desejo sorte para seguir seu caminho com tranquilidade e paz no coração”, disse Mattos, convicto de que o atleta será abraçado pela torcida alviverde.

Em uma passagem atribulada, Michel Bastos defendeu o São Paulo entre as temporadas de 2014 e 2016. Questionado por parte da torcida tricolor, o experiente meia chegou a ser agredido durante uma invasão de torcedores ao CCT da Barra Funda, vizinho da Academia de Futebol.

“Não sei de onde tiraram essa história de ser um jogador com problemas no grupo. No São Paulo, sempre tentei ser um líder, alguém disposto a ajudar todo o mundo. Venho ao Palmeiras sabendo que não vou ter qualquer tipo de problema no vestiário. O grupo me aceitou e o Mattos conhece meu caráter”, declarou.

Michel Bastos acertou com o Palmeiras por duas temporadas após finalmente rescindir seu contrato com o São Paulo. Aos 33 anos de idade, titular da Seleção na Copa do Mundo 2010 e com passagens por Lyon e Roma, o meia deseja reencontrar a paz na Academia de Futebol.

“O que passou, passou. Quero ser feliz jogando futebol e mostrar de verdade quem é o Michel Bastos. Muitas vezes, as pessoas se enganaram a meu respeito e acho que só posso mudar isso em campo. No dia a dia, todo o mundo vai ver. É em campo que vou provar”, declarou.

Michel Bastos é um dos oito reforços contratados pelo Palmeiras para a temporada de 2017. O clube alviverde também já anunciou o zagueiro Antônio Carlos, o volante Felipe Melo, os meias Hyoran, Raphael Veiga e Alejandro Guerra e o atacantes Keno e Willian.