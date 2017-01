Elogiado por Eduardo e Galiotte, Vitinho vê Jesus como espelho

Autor do segundo gol do Palmeiras no empate com a Chapecoense, seu primeiro como profissional, Vitinho foi um dos destaques do amistoso disputado na tarde deste sábado. Elogiado pelo técnico Eduardo Baptista e pelo presidente Maurício Galiotte, o jovem formado na base do Palmeiras tem o amigo Gabriel Jesus como exemplo.

“A gente sonha muito com o primeiro gol como profissional, em fazer parte do grupo e se destacar, como o Gabriel Jesus. Ele é um espelho para todos nós. Espero que não só eu, mas também os outros garotos da base que subam possam mostrar seu futebol e dar muita alegria”, afirmou Vitinho, cauteloso.

“É uma honra ser comparado ao Gabriel, mas não vejo assim. Cada um tem sua característica. O estilo de jogo é um pouco parecido, mas ele é mais forte e rápido. É um excelente jogador e me espelho muito nele. Temos amizade verdadeira e já falamos sobre isso. Ele está seguindo o caminho dele e estou procurando meu espaço”, disse o meia à ESPN Brasil.

Vitinho entrou no intervalo e, aos 33 minutos do segundo tempo, marcou o segundo gol do Palmeiras em um belo chute da entrada da área. A performance do meia de apenas de 18 anos de idade rendeu elogios do técnico Eduardo Baptista, que mantém todos os atletas em observação no início de sua passagem pelo Palmeiras.

“Teve muita personalidade não só pelo gol, mas pela participação efetiva na partida. É o começo, é um menino jovem. Vai oscilar e precisamos ir dosando com cuidado. É mais um garoto que vai ser trabalhado e tomara que tenha um futuro brilhante pela frente”, disse o treinador.

Maurício Galiotte, presidente do Palmeiras, acompanhou a delegação em Chapecó e participou das homenagens às vítimas do acidente aéreo sofrido pelo time catarinense. Sensibilizado, ele evitou comentar o jogo em si, mas se permitiu elogiar o jovem Vitinho.

“Nosso objetivo é maior do que o jogo, maior do que o gol. Viemos para ajudar a Chapecoense. Financeiramente, com jogadores, através dos nossos departamentos, como for possível. Mas foi um gol bonito. Realmente, um belo gol”, afirmou o dirigente.