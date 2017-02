Elenco palmeirense divulga mensagem de apoio a Moisés

Moisés teve a infelicidade de lesionar gravemente o joelho no último domingo, em duelo válido pelo Campeonato Paulista entre Linense e Palmeiras, e deve ficar longe dos gramados por aproximadamente seis meses. No entanto, o meio-campista ao menos poderá contar com o apoio dos colegas do Verdão que desejaram uma boa recuperação ao camisa 10.

Leia mais:

Moisés avisa que passará pelo “momento mais difícil da carreira”

Jogador do Linense relata ter recebido ameaça de morte após lesão de Moisés

Em um vídeo divulgado pelo canal oficial do clube, jogadores como Fernando Prass, Roger Guedes, Lucas Barrios, Yerry Mina e Tchê Tchê aparecem desejando força a Moisés, que perderá os compromissos do alviverde no primeiro semestre da temporada.

“Mais um desafio. Nossa vida é feita de desafios. Tenho certeza que você já superou muita coisa, agora você tem o apoio da sua família linda e pode contar com a gente aqui também. Contamos contigo com a gente logo”, declarou Prass. “Que você consiga retornar o mais breve possível. Está todo mundo torcendo por você” acrescentou Tchê Tchê.