Eduardo vê Moisés como opção, mas não define substituto de Tchê Tchê

O técnico Eduardo Baptista prepara o Palmeiras para encarar o Ituano, neste domingo, às 19h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Sem Tchê Tchê, lesionado, o comandante afirmou que ainda não definiu o substituto do polivalente atleta.

“Perdemos o Tchê Tchê, mexe um pouco na forma de jogar nos adaptar, estamos tendo achar uma outra peça. Testamos duas formações, mas ainda tem treino amanhã, e vamos decidir quem enfrenta o Ituano”, explicou o treinador, em coletiva, nesta sexta-feira.

O camisa 32, autor do gol da vitória na estreia do Verdão no Paulista, diante do Botafogo-SP, sofreu uma fratura no úmero e será desfalque por mais de um mês.

Apesar de não confirmar quem atua, Eduardo não negou a possibilidade de Moisés, que ainda não estreou em 2017, jogar. Outra opção é o venezuelano Alejandro Guerra, reforço para a temporada.

“Pode ser o Moisés ou o Guerra, são opções. Começaram um pouco atrasado, o Guerra chegou um pouco depois. O Moisés também fez outra preparação. Pode ser um deles, mas temos outras opções”, analisou Baptista.

Além dos atletas citados pelo técnico, outra opção é usar Thiago Santos, adiantando Felipe Melo, que atuou como meio-campista mais defensivo diante da equipe de Ribeirão Preto, na abertura do Estadual.

