Eduardo valoriza elenco e fala em justiça para manter harmonia

Ganhador do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras manteve seu elenco para a temporada de 2017 e vem realizando incorporações. O técnico Eduardo Baptista, apresentado oficialmente na quinta-feira, valorizou o grupo palestrino e falou em justiça para manter a harmonia entre os atletas.

Com o objetivo de brigar pelo título da Copa Libertadores, o Palmeiras já confirmou os meias Hyoran (ex-Chapecoense), Raphael Veiga (ex-Coritiba), Alejandro Guerra (ex-Atlético Nacional) e Michel Bastos (ex-São Paulo), além do atacante Keno (ex-Santa Cruz). O volante Felipe Melo, liberado pela Inter de Milão, está na iminência de acertar.

“Esse ano vai ser puxado. Chegando em todas finais, são 80 jogos. Com férias em janeiro e dezembro, ficam oito jogos por mês. O elenco tem que ser grande. Para brigar por títulos, precisa ter um grupo de alto nível. Cabe a nós escolher os 11 (titulares)”, afirmou Eduardo Baptista.

No grupo de caras nova, os destaques são os experientes Felipe Melo, Michel Bastos e Alejandro Guerra, todos com experiência internacional e mais de 30 anos de idade. Os dois brasileiros disputaram Copa do Mundo 2010 como titulares da Seleção, enquanto o venezuelano foi campeão e melhor jogador da Libertadores 2016.

“Procuro ser o mais justo possível. O atleta deve sentir que o comando coloca em campo aqueles que estão em melhor momento. Respeito os jogadores e espero ser respeitado. Em um grupo com caráter e disciplina, problemas desse tipo não existem”, afirmou Eduardo, preocupado também com a “parte humana” de seus pupilos.

Durante a preparação para assumir o Palmeiras, ele assistiu na íntegra aos 38 jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro e mais três pelo Paulista. Na visão de Eduardo Baptista, o sucesso alcançado por Cuca em 2016 está ligado à maneira de explorar o elenco, composto por atletas versáteis e aguerridos.

“Passei os últimos 30 dias estudando o Palmeiras para entender o que foi feito. Acho que o grande mérito do Cuca foi saber rodar o elenco. Houve momentos em que ele perdeu três ou quatro titulares, mas a equipe tinha base. Esses momentos fizeram do time campeão”, apontou Eduardo, disposto a aproveitar o legado do antecessor.

O elenco palmeirense se reapresenta em 10 de janeiro e no dia 21 enfrenta a Chapecoense em um amistoso de caráter beneficente marcado para a Arena Condá. A estreia no Campeonato Paulista, em 5 de fevereiro, será contra o Botafogo-SP, no Palestra Itália.