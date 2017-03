Eduardo valoriza atenção ao banco: “Não pode haver zona de conforto”

O Palmeiras não foi brilhante, mas sem oito titulares, conseguiu vencer o Mirassol nesta quarta-feira, no Estádio Palestra Itália, e manteve a ótima campanha alviverde no Campeonato Paulista. Deixando claro que não há vaga cativa no Verdão, o técnico Eduardo Baptista pregou que os atletas que entrem se adequem ao esquema tático alviverde.

“Quando chegamos, o objetivo inicial era implantar uma filosofia de trabalho. A partir daí você começa a observar individualmente e, no dia a dia, vê o que pode evoluir. Com esquemas fixados, buscamos a individualidade, porque no Palmeiras não pode ter zona de conforto, tem de sempre buscar evoluir. São jogadores de nível alto. Cabe à parte física, à parte técnica instigar isso. Sabemos as deficiências de cada atleta e tentamos ver como eles podem trabalhar para nos ajudar”, afirmou.

Nesta quarta-feira, Eduardo não pôde contar com Dudu, Yerry Mina, Alejandro Guerra e Miguel Borja, com suas seleções para a disputa das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, Zé Roberto poupado, Tchê Tchê cortado por desgaste muscular, Vitor Hugo suspenso, e Jean fora por conta de uma fissura no pé direito. Mesmo assim, o Verdão demonstrou um padrão tático e não sofreu sustos para conquistar a vitória.

“Todos têm nossa atenção. O grupo que joga menos tem ainda mais atenção, mais carinho ainda, porque quando entrarem, precisam resolver em 20, 30 minutos, como estão resolvendo. Ou entra como o Rafael Marques (sem jogar neste ano) e tem de desenvolver. Só jogam 11, mas o respeito com eles e deles com a parte técnica é muito importante. Fiquei muito satisfeito com a parte defensiva hoje, não sofremos contra-ataques, conseguimos pressionar. A parte ofensiva, até por faltar ritmo, faltou acertar o timing, mas tivemos paciência”, completou.

Com o resultado, o Palmeiras chegou a 24 pontos, disparado na liderança do Grupo C do Campeonato Paulista – dez à frente do Novorizontino, segundo colocado. É a melhor campanha geral da competição, com 80% de aproveitamento. O Mirassol caiu para o terceiro posto do Grupo D, com 14 pontos, atrás de Santos e Ponte Preta, ambos com 16.

Agora, o campeão brasileiro volta a campo neste sábado, às 16h (de Brasília), novamente em casa, contra o Audax. O Mirassol visita o Novorizontino no mesmo dia, mas às 18h30.