Eduardo não descarta Tchê Tchê na Libertadores e elogia atuação do Verdão

Mesmo sem nem ter sido relacionado para o triunfo do Palmeiras sobre o Red Bull, nesta sexta-feira, Tchê Tchê ainda pode atuar na estreia do Verdão na Copa Libertadores. Após a vitória em Campinas pelo Paulistão, o técnico Eduardo Baptista admitiu essa possibilidade.

“Tenho intenção (de levar Tchê Tchê para a Argentina). Fisicamente está bem, amanhã deve começar um jogo-treino. Vamos ver, o subconsciente ainda tenta proteger o local da lesão. Vamos ver se ele tem segurança e se dá confiança para nós o usarmos”.

Neste sábado, como é comum no Palmeiras, os atletas que não atuaram irão disputar um jogo-treino. O adversário da vez será o Jabaquara em teste que será decisivo para saber se o novo camisa 8 do Verdão já tem condições de jogo.

Tchê Tchê se machucou durante o embate com o Botafogo-SP, em 5 de fevereiro, na estreia do Campeonato Paulista, quando foi o autor do gol da vitória por 1 a 0. O volante voltou a treinar com os demais companheiros na última quarta-feira e a comissão técnica planejava dar ao menos alguns minutos ao atleta durante o confronto com o Red Bull para ele readquirir ritmo de jogo e ganhar confiança.

Sobre a atuação nesta sexta, Eduardo elogiou a luta alviverde na partida e destacou que ao confronto serviu como teste para a Libertadores. “Como a gente sempre prega, já pensando na Libertadores: se na técnica não encaixa tanto, temos que conseguir a vitória na raça. O campo não ajudou, estava encharcado, mas quando não dá na técnica, a luta é importante. Perdemos um pouco a hora de escolher aproveitar a linha alta de marcação do adversário ou segurar a bola, mas o time soube entender o jogo e foi aguerrido em um jogo difícil”, completou.

Agora, Eduardo Baptista terá quatro dias para decidir se levará Tchê Tchê para a estreia na Libertadores contra o Atlético Tucumán, quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Argentina. O Verdão viaja na segunda-feira e deve fazer um treino no local na terça-feira.