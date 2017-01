Eduardo faz primeiro treino com bola e tem papo reservado com Barrios

Em preparação para o início da temporada de 2017, o Palmeiras vem trabalhando em dois períodos na Academia de Futebol. Na tarde desta quarta-feira, com cinco de seus sete reforços, o técnico Eduardo Baptista comandou o primeiro treino com bola e teve uma conversa reservada com o centroavante Lucas Barrios.

Os meias Hyoran, Raphael Veiga e Michel Bastos e o atacante Keno se apresentaram com o restante do elenco na terça-feira. Já o zagueiro Antônio Carlos, último a ser anunciado, chegou na manhã desta quarta. À tarde, todos estiveram no gramado para o primeiro trabalho com bola, antecedido por uma série de atividades físicas.

O meia venezuelano Alejandro Guerra, utilizado pelo Atlético Nacional no último Mundial de Clubes, e o volante Felipe Melo, que estava na Inter de Milão, ganharam mais alguns dias de férias do Palmeiras. Assim como o zagueiro colombiano Yerry Mina.

Na beirada do gramado, o técnico Eduardo Baptista conversou durante alguns minutos com Barrios, um dos candidatos a assumir a vaga deixada por Gabriel Jesus no time titular. Cuca não gostava do estilo do atleta nascido na Argentina e usou o jogador em apenas nove partidas do Campeonato Brasileiro.

Sob o comando do preparador Oscar Rodriguez, trabalharam os goleiros Fernando Prass, Jailson e Vinícius Silvestre. Após decepcionar em 2016, Vagner foi liberado para buscar outro clube e deve disputar o Campeonato Paulista emprestado ao modesto Mirassol.

Cícero Souza, gerente de futebol do Palmeiras, acompanhou parte das atividades no gramado da Academia de Futebol. Em busca de um lateral direito e de um atacante, o clube alviverde ainda tenta viabilizar o retorno de Fabiano e também quer Willian, ambos do Cruzeiro.

Em seu primeiro compromisso na temporada de 2017, o Palmeiras enfrenta a Chapecoense no próximo dia 21 de janeiro, na Arena Condá, em um amistoso de caráter beneficente. A estreia no Campeonato Paulista, contra o Botafogo-SP, será em 5 de fevereiro, no Palestra Itália.