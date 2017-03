Dorival Júnior e Eduardo Baptista escalam força máxima no clássico

Santos e Palmeiras já estão escalados para o clássico deste domingo, marcado para as 18h30 (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Paulista. Os técnicos Dorival Júnior e Eduardo Baptista decidiram armar os respectivos times com força máxima na Vila Belmiro.

O Palmeiras entrará em campo com a seguinte escalação: Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Mina e Zé Roberto; Felipe Melo; Keno, Tchê Tchê, Guerra e Dudu; Borja. O lateral direito Fabiano, com um quadro infeccioso febril, foi cortado da partida.

Em relação ao time que venceu o Jorge Wilstermann pela Copa Libertadores na noite de quarta-feira, a única alteração é a entrada de Keno no lugar de Michel Bastos. O zagueiro Vitor Hugo, suspenso por dois jogos pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-SP), será substituído por Edu Dracena novamente.

Já o técnico Dorival Júnior confirmou o Santos com Vladimir; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira. Contra o Strongest, pela Copa Libertadores, o time praiano venceu com a mesma escalação na noite de quinta-feira.

O Palmeiras não ganha do Santos jogando na Vila Belmiro desde abril de 2011. Há seis anos, em partida válida pelo Campeonato Paulista, o time alviverde venceu por 1 a 0, gol de Kléber Gladiador. Desde então, foram nove triunfos da equipe alvinegra e dois empates.