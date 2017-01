Eduardo Baptista mantém time e treina com Barrios entre os titulares

O Palmeiras treinou na Academia de Futebol durante a manhã desta quarta-feira. No ensaio armado pelo técnico Eduardo Baptista, o zagueiro Edu Dracena, o lateral esquerdo Zé Roberto, o meia Vitinho e o centroavante Lucas Barrios integraram o time titular, repetindo a formação do dia anterior.

O atacante Dudu e o zagueiro Vitor Hugo, convocados para defender a Seleção Brasileira diante da Colômbia, não participaram dos trabalhos na Academia de Futebol. Os dois jogadores devem ser reintegrados já nesta quinta-feira e são considerados titulares.

Eduardo Baptista armou a defesa com Edu Dracena e Thiago Martins no treino desta quarta-feira e escalou Vitinho na vaga de Dudu. Zé Roberto e Barrios, que não participaram do amistoso contra a Chapecoense, atuaram nos lugares de Egídio e Alecsandro, respectivamente.

Treinaram como titulares Jean, Edu Dracena, Thiago Martins e Zé Roberto; Felipe Melo; Roger Guedes, Tchê Tchê, Rafael Veiga e Vitinho; Lucas Barrios. No gol, Fernando Prass deve seguir como titular. Detalhista, Eduardo ensaiou uma série de jogadas após cobranças de escanteio.

De volta após viajar para a Inglaterra com a finalidade de resolver pendências envolvendo a transferência de Gabriel Jesus ao Manchester City, o diretor de futebol Alexandre Mattos acompanhou parte dos trabalhos em campo. Assim como Cícero Souza, gerente de futebol.

O meia Alejandro Guerra, ainda não regularizado, atuou entre os reservas. O zagueiro Yerry Mina, sem condições físicas ideais, foi ao campo, mas trabalhou em separado. O meio-campista Moisés permaneceu nas dependências internas da Academia de Futebol.

Às 17 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio Palestra Itália, o Palmeiras disputa amistoso contra a Ponte Preta. A estreia no Campeonato Paulista, marcada para o próximo dia 5 de fevereiro, será contra o Botafogo-SP, novamente no Palestra Itália.