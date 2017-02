Eduardo cita trabalho com Vitinho para justificar ausência de Hyoran

O técnico Eduardo Baptista explicou nesta sexta-feira a ausência do meia Hyoran na lista de 28 jogadores inscritos pelo Palmeiras no Paulistão. Segundo o treinador, o reforço vindo da Chapecoense “passou por um período difícil no final do ano passado”, oscilando “bastante na questão muscular”.

O comandante recordou o trabalho de fortalecimento muscular feito com Vitinho para justificar a inclusão do garoto de 18 anos na vaga que seria de Hyoran. Após tratar um problema na mandíbula que dificultava sua alimentação, o jovem formado na base do Verdão engordou oito quilos e teve desempenho surpreendente na pré-temporada.

“O Hyoran chegou ao Palmeiras treinando bem, mas passou por um período difícil no fim do ano passado e oscilou bastante na questão muscular. Isso foi detectado agora. Ele tem um contrato de quatro anos e decidimos investir em um trabalho um pouco mais forte”, disse o treinador alviverde.

“É um trabalho muito parecido com o que foi feito com o Vitinho. Muitos acharam que ele ficaria fora da lista, mas em quatro meses ele ficou pronto. Nós tínhamos de fazer cortes e decidimos deixar o Hyoran fora para focar mais nessa parte física”, acrescentou.

Hyoran custou aproximadamente R$ 7 milhões para o Palmeiras. Ele não viajava no avião da Chapecoense que se acidentou nos arredores da cidade colombiana de Medellín, no dia 29 de novembro, por conta de uma lesão no joelho. O atleta de 23 anos já se recuperou do problema, mas só retomou os treinos físicos com afinco após passar pelo período de luto e se apresentar ao Palmeiras.

Além de Hyoran, Eduardo Baptista deixou os volantes Rodrigo e Arouca fora da relação. Rodrigo, inclusive, negocia sua saída do Palmeiras. “Foi difícil. O Rodrigo eu já tinha indicado para alguns times em que trabalhei. Nós estávamos acompanhando, porque ele vinha se destacando. Mas a lista tinha de ter 28”, afirmou.

Já Arouca passou por uma cirurgia no tornozelo e levará 40 dias para se recuperar plenamente. O clube poderá mudar quatro jogadores da lista atual se avançar para as quartas de final do Campeonato Paulista. Um jogador só poderá ser substituído na primeira fase em caso de lesão.

O Palmeiras estreia na competição às 17 horas (de Brasília) deste domingo, contra o Botafogo-SP, no Palestra Itália. A provável escalação titular conta com Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto; Felipe Melo, Róger Guedes, Tchê Tchê, Raphael Veiga e Dudu; Willian.