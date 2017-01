Eduardo cita “desafio da vida” e relata orgulho do pai Nelsinho

Responsável por comandar o atual campeão brasileiro, Eduardo Baptista classifica a empreitada no Palmeiras como o maior desafio da carreira. Em sua apresentação, ele relatou o orgulho do pai Nelsinho, que passou pelo clube nos anos 1990.

“O convite do Palmeiras foi um negócio inusitado. Quando o (diretor de futebol) Alexandre Mattos me ligou perguntando se queria vir, respondi: ‘Que horas devo chegar?’ Pouco depois, estávamos em São Paulo e acertamos de maneira rápida”, contou. “É o grande desafio da minha vida”, resumiu o técnico, que estava na Ponte Preta.

Durante aproximadamente 10 anos, Eduardo Baptista trabalhou nas comissões técnicas chefiadas por Nelsinho, campeão brasileiro pelo Corinthians em 1990 e paulista pelo São Paulo em 1998. Atual técnico do Vissel Kobe, do Japão, o pai ficou satisfeito com o acerto do filho com o Palmeiras.

“Meu pai é meu confidente, a pessoa que está do meu lado nas horas boas e ruins, desde os primeiros dias. Ficou muito feliz e orgulhoso por eu ter sido escolhido pelo campeão brasileiro. Pediu tranquilidade, deu confiança e espera que eu seja vencedor aqui”, contou Eduardo.

Nelsinho dirigiu o Palmeiras em 80 partidas de junho de 1991 a agosto de 1992 (42 vitórias, 18 empates e 20 derrotas) e não conquistou títulos. Durante sua gestão, ele acompanhou o início da Era Parmalat e, de forma polêmica, afastou quatro jogadores, entre eles o centroavante Evair. Nos últimos anos, vem atuando no futebol japonês.

“É o responsável por eu estar aqui. Foi a primeira pessoa a dizer que eu tinha perfil de técnico e me mandou estudar. O futebol japonês é diferente, então trocamos poucas informações. O grande legado que trago dele é a conduta ética e moral”, contou Eduardo.

O elenco palmeirense se apresenta ao novo comandante em 10 de janeiro e no dia 21 enfrenta a Chapecoense em um amistoso de caráter beneficente marcado para a Arena Condá. A estreia no Campeonato Paulista, em 5 de fevereiro, será contra o Botafogo-SP, no Palestra Itália.