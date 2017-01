Eduardo Baptista usa meia Guerra em trabalho com bola no Palmeiras

Em preparação para o Campeonato Paulista, o Palmeiras vem trabalhando em dois períodos na Academia de Futebol. Depois de exercitar a parte física na manhã desta segunda-feira, o grupo foi a campo durante a tarde e o meia Alejandro Guerra participou normalmente das atividades com bola pela primeira vez.

Premiado como melhor jogador da última edição da Copa Libertadores, o meia venezuelano, ex-jogador do Atlético Nacional, é uma das principais contratações do Palmeiras para 2017. Em seus primeiros dias no clube, Guerra trabalhou apenas a parte física.

Na tarde desta segunda, com o meia já à disposição, Eduardo Baptista aprimorou a marcação alta, como vem fazendo desde o começo de sua passagem pelo Palmeiras. Posteriormente, a comissão deu início a movimentações em campo reduzido, com poucos toques na bola por jogador.

Em seu primeiro compromisso na temporada, disputado no último sábado, o Palmeiras empatou por 2 a 2 com a Chapecoense, na Arena Condá. Às 17 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio Palestra Itália, o time alviverde enfrenta a Ponte Preta em novo amistoso.

O Palmeiras volta a trabalhar na manhã desta terça-feira e apresenta o atacante Willian, ex-jogador do Cruzeiro, após as atividades. O time dirigido pelo técnico Eduardo Baptista estreia no Campeonato Paulista no dia 5 de fevereiro, contra o Botafogo-SP, no Palestra Itália.