Eduardo Baptista inicia trabalho no Palmeiras sem Guerra e Felipe Melo

O Palmeiras abrirá nesta terça-feira os trabalhos de 2017 quase um mês após entrar de férias como campeão brasileiro. Ainda sem as presenças dos reforços Alejandro Guerra e Felipe Melo, o treinador Eduardo Baptista apresentará suas ideias ao elenco e comandará a primeira atividade como substituto de Cuca.

O último compromisso oficial do Palmeiras foi em 11 de dezembro, no triunfo por 2 a 1 contra o Vitória, no estádio do Barradão. De lá para cá os jogadores só tiveram contato com o futebol nas premiações do Brasileirão e em jogos beneficentes.

O Verdão também aproveitou este período para contratar seis atletas. Quatro reforços estarão na apresentação do time. Os meias Michel Bastos, Raphael Veiga e Hyoran e o atacante Keno conhecerão os novos companheiros e participarão da atividade na Academia de Futebol.

O volante Felipe Melo ganhou mais uns dias de férias porque vinha trabalhando normalmente com a Inter de Milão em dezembro – ele foi liberado dos treinos no início de janeiro. Já Guerra teve a folga estendida por ter jogado o Mundial de Clubes da Fifa pelo Atlético Nacional-COL. Ainda não foi definida uma data para a dupla se apresentar.

Eduardo Baptista reservou o período da manhã para os jogadores realizarem exames médicos. O primeiro trabalho com bola será feito a partir das 16 horas (de Brasília). Após o treino, Keno vestirá a camisa do Palmeiras pela primeira vez e concederá coletiva de imprensa.

Ao contrário dos anos anteriores, a pré-temporada do Palmeiras será toda realizada na Academia de Futebol. O ex-presidente Paulo Nobre contou com um aporte financeiro da patrocinadora Crefisa/FAM e concluiu nos últimos dias de sua gestão as obras de modernização da Academia de Futebol.

A transformação do CT em um “Centro de Excelência” coloca fim às viagens e concentrações em cidades do interior paulista. Felipe Melo, apontado como a principal contratação para este ano, ficou impressionado ao conhecer as estruturas. Outros reforços também foram levados ao local para tirar as primeiras fotos como atletas do Palmeiras.

O Palmeiras tem um amistoso programado para o dia 21 de janeiro, contra a Chapecoense, na Arena Condá. A estreia oficial na temporada será no dia 05 de fevereiro, diante do Botafogo-SP, no Palestra Itália, pelo Campeonato Paulista.

O time ainda poderá sofrer alterações até o primeiro compromisso no ano. Há a expectativa de que o clube contrate um substituto para o atacante Gabriel Jesus, que jogará no Manchester City. O zagueiro Antônio Carlos deixou a Ponte Preta e também poderá ser anunciado em breve. Já jogadores como Arouca, Allione e Leandro Pereira devem deixar o Verdão.