Eduardo estuda mudar planos e relacionar Borja para sábado

O Palmeiras encerra a preparação para enfrentar a Ferroviária com um treinamento fechado à imprensa na tarde desta sexta-feira. Antes de iniciar a atividade na Academia de Futebol, o técnico Eduardo Baptista não descartou a possibilidade de mudar o planejamento inicial e relacionar o centroavante Miguel Borja para o duelo de sábado.

O colombiano poderia estrear apenas na Copa Libertadores, mas o Palmeiras conseguiu inscrevê-lo no Campeonato Paulista no lugar do lesionado Moisés nesta sexta-feira. A tendência é que o atleta fique fora do jogo contra a Ferroviária e seja apresentado após o Carnaval, mas sua presença entre os reservas no sábado ainda não está descartada.

“Não era o planejamento inicial, porque é claro que não contávamos com a lesão do Moisés, mas é um jogador de peso, decisivo. Vamos avaliar com o departamento físico e conversar com o próprio atleta para tomar uma decisão”, declarou o treinador palmeirense.

Premiado como Rei da América pelo tradicional jornal El País, Borja esteve no Uruguai na noite de quarta-feira para participar da cerimônia. O centroavante colombiano retornou ao Brasil apenas na manhã desta sexta e perdeu alguns treinamentos na Academia de Futebol.

“O Borja teve uma semana muito corrida. A previsão de estreia era mais para frente e começamos um trabalho específico. Com a lesão do Moisés, precisamos reajustar. Ele já tinha a viagem para receber o prêmio marcada e ficou dois dias sem treinar”, ponderou Eduardo Baptista.

Ex-preparador físico, o treinador conhece a área e praticamente descartou a possibilidade de escalar Miguel Borja entre os titulares. Se for relacionado para enfrentar a Ferroviária, ele começa no banco de reservas e participa apenas de parte do confronto.

O jogo contra a Ferroviária está marcado para as 16h30 (de Brasília) deste sábado, no Estádio Palestra Itália, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Borja tem mais chances de estrear diante do Red Bull Brasil, em duelo previsto para a próxima sexta-feira, em Campinas.