Eduardo Baptista elogia estreia de Guerra e pede tempo para trabalhar

O técnico Eduardo Baptista fez elogios ao estreante Alejandro Guerra e pediu para a torcida ter calma com seu trabalho à frente do Palmeiras. A derrota por 1 a 0 para o Ituano, neste domingo, no estádio Novelli Júnior, foi a primeira do treinador pelo Verdão.

Eduardo Baptista escalou Guerra no lugar do lesionado Tchê Tchê. O venezuelano disputou os 90 minutos do jogo, mas só teve uma boa atuação no primeiro tempo.

“O Guerra traduziu no jogo o que faz nos treinos. Tem uma boa movimentação, passes rápidos, penetração e criou boas situações. Depois cansou um pouco, o que é normal. Mas nos ajudou, eu o coloquei vindo de trás, como um volante. É um jogador que vai nos ajudar muito. Não está na forma ideal, mas para primeiro jogo foi muito bom”, analisou.

Além de pedir paciência para Guerra atingir o auge da forma física, Eduardo Baptista procurou angariar o apoio da torcida após a primeira derrota do ano. Nos minutos finais do jogo, um grupo de torcedores pediu a volta do técnico Cuca ao Palmeiras. Os protestos contra o atual treinador não tiveram quórum e cessaram poucos segundos depois.

“É um time que está começando, fisicamente estamos entrando em um ritmo bom. O Guerra fez uma boa estreia, temos o Moisés para entrar. Infelizmente perdemos o Tchê Tchê e estamos tentando nos ajustar”, afirmou o técnico.

“Temos que trabalhar o nosso conjunto e o equilíbrio. Achei que fisicamente a equipe foi bem melhor. Brigou, lutou e buscou o resultado. Todo mundo correu, se dedicou, o ganho físico é importante. Já, já tem peças que vão entrar, o Guerra ganhará mais força. Vamos buscar o equilíbrio ofensivo e defensivo”, concluiu.