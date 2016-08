Dudu vê Palmeiras no caminho certo e lamenta possível pena contra Fla

Com 43 pontos ganhos, três a mais que o Flamengo, o Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro. A 16 rodadas do final do torneio, o atacante Dudu sente a equipe alviverde bem encaminhada e lamenta a possibilidade de ver seu time punido justamente na partida contra o adversário rubro-negro.

Palmeiras e Flamengo serão julgados pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na quinta-feira pelos incidentes do jogo disputado em Brasília. Pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Mané Garrincha, torcedores dos dois clubes entraram em confronto.

Em primeira instância, o STJD aplicou multa de R$ 80 mil e perda de um mando de campo com portões fechados ao Palmeiras e multa de R$ 51 mil e perda de um mando de campo ao Flamengo. Caso acabe punido, o clube alviverde pode ser obrigado a cumprir a suspensão justamente contra o adversário rubro-negro, em 14 de setembro.

“A gente fica triste por isso, mas infelizmente aconteceu. Se tivermos que pagar contra o Flamengo, vamos pagar. Com certeza, o pessoal do jurídico do Palmeiras vai nos ajudar e esperamos que não aconteça mais. Mas estamos tranquilos. Se tiver que jogar sem torcida ou fora de São Paulo, vamos jogar”, afirmou Dudu após o treino desta terça-feira.

A despeito da possível punição, o atacante sente o Palmeiras forte na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, feito que o clube não alcança desde a temporada de 1994. Com seu time invicto há cinco rodadas, o técnico Cuca estima que a conquista de aproximadamente mais 30 pontos seja suficiente para assegurar a taça.

“A torcida merece o título, a gente também merece e o presidente merece mais do que ninguém. Estamos no caminho certo. A equipe vem jogando bem e suportando as dificuldades. Esperamos no final poder comemorar o título brasileiro”, declarou Dudu.

Às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, em sua estreia na Copa do Brasil, o Palmeiras enfrenta o Botafogo-PB, no Estádio Palestra Itália. Na sequência, em uma série considerada fundamental para suas pretensões no Brasileiro, o time pega São Paulo, Grêmio, Flamengo e Corinthians.

“A gente tem que manter o que vem fazendo, jogando bem tanto fora quanto dentro de casa. Alguns tropeços são normais, porque o campeonato é muito difícil. Mas precisamos somar o máximo possível de pontos nesse mês de setembro para chegarmos mais tranquilos em novembro e dezembro”, afirmou Dudu.

Recomendado para você