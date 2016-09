Dudu ressalta empenho palmeirense para chegar à virada no clássico

Após ver dois zagueiros decidirem o clássico paulista desta quarta-feira – Mina e Vitor Hugo marcaram os gols da vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o São Paulo –, o atacante Dudu enalteceu o empenho do líder do Campeonato Brasileiro para triunfar no Palestra Itália. O time da casa havia sofrido um gol do centroavante argentino Chávez logo no princípio do segundo tempo e precisou suar para alcançar a virada diante do rival.

“O Palmeiras lutou, foi guerreiro, correu muito, buscou sempre o gol”, vibrou Dudu, celebrando o sucesso dos treinamentos de jogadas aéreas do técnico Cuca. “Temos uma bola parada muito forte. Fomos felizes de fazer dois gols assim hoje.”

Mesmo passando em branco, Dudu lembrou que colaborou com o Palmeiras também na condição de líder. “Como capitão, a gente tem que ser espelho para os outros, conversando com o juiz na hora certa e passando tranquilidade para os companheiros”, disse.

Passado o clássico, o Palmeiras de Dudu se prepara para uma sequência difícil de jogos contra concorrentes diretos pelo título brasileiro. A equipe enfrentará Grêmio, Flamengo e Corinthians nas próximas rodadas.

“Vamos descansar para fazer outros grandes jogos. Estamos no caminho certo, mas ainda temos muito campeonato pela frente. Na nossa cabeça, só interessa somar a maioria dos pontos para seguir firme na briga pelo título. Vamos manter os pés no chão e continuar trabalhando para comemorar coisas boas no fim do ano”, concluiu Dudu.

