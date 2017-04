Dudu está próximo de top 10 de artilheiros do Palmeiras no século

Melhor jogador do Palmeiras na temporada, Dudu é o principal assistente do Verdão no ano com cinco passes para gol, o segundo artilheiro da equipe com com quatro bolas na rede, está próximo de mais uma marca histórica pelo Alviverde. Nesta quarta-feira, o camisa 7 pode entrar no top 10 de maiores goleadores do clube no Século 21.

Dudu soma 29 gols desde que chegou ao Palmeiras no início de 2015, e está a dois tentos de alcançar Barcos, Marcos Assunção e Muñoz (todos com 31), que estão empatados na oitava posição como maiores goleadores do Verdão neste século.

Para alcançar a marca já nesta quarta-feira, contra o Peñarol, pela Copa Libertadores, porém, Dudu precisará repetir um feito que não é comum ao capitão palmeirense. A última vez em que o camisa 7 anotou dois tentos em um mesmo jogo foi no dia 18 de junho de 2016, em triunfo por 3 a 1 sobre o Santa Cruz, na Arena.

Veja os atuais dez primeiros colocados no ranking de maiores artilheiros do Palmeiras neste século:

Além desta ocasião, desde que chegou ao Palmeiras, Dudu só repetiu o feito em outras três oportunidades, todas em 2015. Além dos históricos gols na vitória por 2 a 1 sobre o Santos, que garantiu o título da Copa do Brasil após cobrança de pênaltis, o meia-atacante anotou duas vezes contra o Mogi Mirim (vitória por 3 a 1 no Paulistão), e Ponte Preta (2 a 0, no Campeonato Brasileiro.

Recentemente, Dudu já havia entrado no top 100 de maiores artilheiros da história do Palmeiras, graças a pintura de cobertura no clássico contra o São Paulo, no dia 11 de março. Além disso, é o maior goleador do novo Palestra Itália.

Liderado pelo ‘Guerreiro’ Dudu, o Palmeiras recebe o Peñarol para seu principal objetivo na temporada. Nesta quarta-feira, o Verdão enfrenta o time uruguaio em sua volta ao Palestra Itália, às 21h45 (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.