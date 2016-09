Dudu celebra vitória em Itaquera e invencibilidade como capitão

Futebol Confira as fotos de Flamengo e Figueirense no Pacaembu

Em Itaquera, o atacante Dudu disputou sua nona partida consecutiva como capitão da Sociedade Esportiva Palmeiras. Após o triunfo por 2 a 0 sobre o Corinthians, o camisa 7 celebrou o final da longa série invicta do rival dentro de casa e mais um confronto sem derrota com a braçadeira.

Dudu foi colocado pelo técnico Cuca no posto de capitão na partida contra o Vitória, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então, incluindo o duelo contra o Botafogo-PB na Copa do Brasil, o Palmeiras acumula um retrospecto de seis vitórias e três empates.

“Você só pode ser capitão se tiver apoio do treinador e do grupo todo. Fico feliz por estar sendo privilegiado e por não ter perdido ainda desde que virei capitão. Espero que isso possa continuar e que possamos seguir firmes em busca do título”, afirmou Dudu.

O Palmeiras interrompeu uma série de 34 partidas sem derrota do Corinthians em Itaquera – desde o dia 26 de agosto de 2015, foram 27 vitórias e sete empates. Na arena do rival, o time alviverde tem duas vitórias, um empate (com triunfo nos pênaltis) e apenas uma derrota.

“Ganhar dentro do estádio do Corinthians é muito difícil. Eles estavam há mais de 30 jogos sem derrota, mas sabíamos que perderiam em algum momento. Fizemos um jogo bom, perfeito na marcação. Tivemos muitas chances de matar e, graças a Deus, pudemos matar na hora certa”, afirmou Dudu.

Com a vitória sobre o Corinthians em Itaquera, o Palmeiras chegou aos 51 pontos ganhos a 12 rodadas do final do Campeonato Brasileiro. Às 16 horas (de Brasília) do próximo sábado, no Estádio Palestra Itália, o líder do torneio nacional encara o Coritiba.

“Todo jogo que você vence é um degrau a mais na busca pelo título. Infelizmente, não conseguimos os três pontos contra o Flamengo, mas ganhamos do Corinthians, um rival que tinha não perdia em casa há mais de um ano. O time fez uma partida convincente e está de parabéns”, reiterou o camisa 7.

Veja partidas do Palmeiras com Dudu como capitão:

Palmeiras 2 x 1 Vitória

Atlético-PR 0 x 1 Palmeiras

Palmeiras 2 x 2 Ponte Preta

Fluminense 0 x 2 Palmeiras

Palmeiras 3 x 0 Botafogo-PB

Palmeiras 2 x 1 São Paulo

Grêmio 0 x 0 Palmeiras

Palmeiras 1 x 1 Flamengo

Corinthians 0 x 2 Palmeiras

Recomendado para você