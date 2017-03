Dudu celebra pintura no Choque-Rei: “O gol mais bonito da carreira”

O final do primeiro tempo estava feio no Palestra Itália, e Palmeiras e São Paulo abusavam dos passes errados e faltas. Foi então que apareceu a estrela de Dudu, melhor jogador do Verdão em 2017, que anotou um golaço quase do meio-campo para abrir o placar na partida que terminou em vitória por 3 a 0 para o Alviverde.

Além do triunfo e da pintura em si, o lance foi ainda mais comemorado pelo camisa 7 por se tratar de seu primeiro gol de fora da área na carreira. Com o tento, o capitão palmeirense se estabilizou como o mais decisivo no elenco em 2017.

“Eu reparei que ele estava jogando muito adiantado desde o começo da partida. Fui muito feliz na finalização. Acho que é meu gol mais bonito, nunca tinha feito um de fora da área”, afirmou o camisa 7.

“Acho que é meu gol mais bonito. Meus gols são todos de dentro da área, hoje pude fazer um de bem fora da área, estou bem feliz pela vitória, agora é descansar e pensar no próximo jogo, quarta-feira”, completou Dudu.

Agora, o Palmeiras recebe o Jorge Wilstermann no Palestra Itália, quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Pelo Paulistão, o próximo compromisso é novamente um clássico, contra o Santos, domingo (19), na Vila Belmiro.

O Palmeiras marcou 18 gols nas nove partidas oficiais que fez na temporada. Destes, Dudu teve participação em 11, sendo dois tentos, seis assistências, um pênalti sofrido e duas participações indiretas (quando inicia uma jogada que resulta em gol). Em grande fase, o camisa 7 foi elogiado também pelo companheiro Moisés, que está lesionado e acompanhou o Choque-Rei de casa.