Dracena vê ano promissor e aprova concorrência: “Eleva o nível”

Um dos jogadores mais premiados do elenco palmeirense, Edu Dracena foi reserva durante a última temporada. Aos 35 anos de idade, o zagueiro aprova a concorrência intensa no grupo dirigido pelo técnico Eduardo Baptista, reforçado por oito contratações.

“Vai ser uma guerra”, definiu Dracena, lembrando que o Campeonato Paulista permite apenas 28 inscritos. “Isso é bom e eleva o nível de atuação. Internamente, acaba tendo uma competição saudável, como sempre foi aqui no Palmeiras. Esse ano é promissor e vamos fazer de tudo para conseguir nossos objetivos”, completou.

Na campanha vitoriosa do Campeonato Brasileiro 2016, o técnico Cuca armou a defesa titular com Yerry Mina e Vitor Hugo. Ainda assim, Edu Dracena participou de 17 partidas pelo torneio nacional, cinco a mais que o defensor colombiano, atrapalhado por lesões.

“Não existe mais titular e reserva. Mostramos isso no ano passado. Fiz 17 jogos no Brasileiro, quase um turno completo. Todo o mundo está aqui para, quando for solicitado, fazer seu trabalho bem feito. Isso foi um diferencial no ano passado e espero que consigamos manter”, declarou Dracena.

Um dos clubes mais ativos no mercado, o Palmeiras já contratou oito reforços para a temporada de 2017. São eles o zagueiro Antônio Carlos, o volante Felipe Melo, os meias Hyoran, Raphael Veiga, Alejandro Guerra e Michel Bastos e os atacantes Willian e Keno, além de Eduardo Baptista.

“Com um novo técnico, mudam várias situações. De repente, quem estava jogando fica com um pé atrás, porque agora todos estão no mesmo nível”, disse Dracena. “O importante é respeitar a decisão do treinador e torcer pelo companheiro. Os que chegaram já se enquadraram nessa filosofia”, completou.

Às 17 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio Palestra Itália, o Palmeiras disputa amistoso com a Ponte Preta. A tendência é que o técnico Eduardo Baptista forme o miolo da zaga com o veterano Edu Dracena ao lado de Thiago Martins diante do time de Campinas.