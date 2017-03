Dracena tira lições de triunfo contra RB para estreia na Libertadores

Edu Dracena tem presença garantida na equipe titular do Palmeiras que estreia na Copa Libertadores, contra o Atlético Tucumán. Substituto do suspenso Yerry Mina, o jogador espera que a equipe tire lições das dificuldades encontradas contra o Red Bull Brasil, em triunfo nesta sexta-feira, por 3 a 1.

“Você tem sempre que evoluir, se você acha que está bom acaba sendo surpreendido. Estamos no caminho certo. O jogo de hoje é parecido com a Libertadores, bola para a área, marcação forte. Temos que tirar lições e aprender. Se a gente não aprender, vai ser sofrido como foi aqui hoje”, afirmou o zagueiro.

O Palmeiras iniciou o jogo no 4-2-3-1 com Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo e Egídio; Felipe Melo e Zé Roberto; Keno, Dudu e Guerra; Willian. Yerry Mina ficou no banco por estar suspenso para a estreia da Libertadores, enquanto Michel Bastos teve uma indisposição estomacal. Com essa formação, o Verdão dominou todo o primeiro tempo e criou boas oportunidades de gol.

Depois do intervalo, porém, Eduardo alterou o time para o 4-1-4-1 e promoveu as entradas de Miguel Borja e Michel Bastos nos lugares de Willian e Guerra, com Zé Roberto avançando à segunda linha de quatro. Menos pelos atletas e mais pela mudança tática, o Palmeiras passou a sofrer para criar oportunidades e viu o Red Bull quase empatar em mais de uma vez. Mesmo assim, Róger Guedes entrou na vaga de Keno e anotou o segundo gol palmeirense. Evandro ainsa descontou, mas Miguel Borja matou o jogo.

“A equipe do Red Bull marcou muito bem, coisa que vai acontecer na quarta-feira. Temos que ter movimentação no meio para que a gente possa dar o passe e não ficar dando chutão. Contra a Ferroviária tivemos isso. Quando não tem acaba dificultando”.

Agora, Eduardo Baptista terá quatro dias para decidir a formação que estreia contra o Atlético Tucumán, quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Argentina. O Verdão viaja na segunda-feira e deve fazer um treino no local na terça-feira.