Dracena segue Cuca e prega respeito a adversários rebaixáveis

Palmeiras

Após passar por uma série de confrontos duros, o Palmeiras terá uma sequência de adversários que ainda lutam para fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Afinado com o discurso de Cuca, o zagueiro Edu Dracena prega respeito a todos os rivais, independentemente da posição na tabela.

O Coritiba (33 pontos) é o melhor adversário entre os próximos seis do Palmeiras. Santa Cruz (23), América-MG (15) e Figueirense (28), hoje na zona de rebaixamento, estão no grupo. Assim como Sport (30) e Cruzeiro (30), ameaçados pela degola.

“A sequência de agora é muito mais difícil, porque vamos pegar adversários que estão do meio para baixo na tabela, alguns em situação de desespero. É muito mais difícil do que pegar times que estão brigando pelas primeiras colocações. Vamos respeitar a todos e entrar forte para vencer”, disse Dracena.

Com 51 pontos ganhos, um a mais que o Flamengo, o Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro a 12 rodadas do final. Dono de dois títulos do torneio (2003 e 2015), o experiente zagueiro de 34 anos sabe que a posição serve como motivação para os adversários.

“Vai ser muito difícil, o Palmeiras vai ter que jogar muito mais do que vem jogando até agora. Além de estarmos enfrentando times tentando sair de situações ruins, todos querem tirar uma casquinha do líder. A concentração precisa ser mais que 100%”, declarou Dracena.

Às 16 horas (de Brasília) deste sábado, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Coritiba. Por isso, os titulares devem ser poupados no duelo contra o Botafogo-PB, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, marcado para as 19h30 de quarta-feira, em João Pessoa.

“Não vai ter jogo fácil. No primeiro turno, empatamos por 2 a 2 com o Coritiba. Quem está no meio do futebol sabe que do outro lado tem outros profissionais, pais de família, dispostos a dar o melhor de si”, disse Dracena, também motivado. “Vão ter que ralar muito para ganhar de nós”, completou.

Veja os próximos jogos do Palmeiras no Brasileiro:

24/09 – Palmeiras x Coritiba

03/10 – Santa Cruz x Palmeiras

09/10 – América-MG x Palmeiras

12/10 – Palmeiras x Cruzeiro

*Figueirense x Palmeiras

*Palmeiras x Sport

*Rodadas ainda não desmembradas pela CBF

