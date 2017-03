Dracena quer Verdão “malandro” na estreia da Libertadores

Caracterizada como uma competição dura e as vezes até violenta, a Copa Libertadores da América é de fato diferente dos outros torneios que o Palmeiras irá disputar na temporada. Experiente na competição, tendo disputado cinco edições e vencido uma, o zagueiro Edu Dracena não tem receio de falar sobre a malandragem que o Verdão precisará ter no torneio, admitindo até a famosa “cera”.

“Vale todo artifício que tivermos na mão. Se estiver tomando pressão, vamos cair, segurar o jogo, ter calma para cobrar lateral. Precisaremos nos adequar ao momento, acelerar e segurar a bola quando precisar. É saber jogar o jogo. Temos jogadores experientes e vamos mostrar a qualidade que todos falam e que acreditamos que o Palmeiras tem para fazer uma grande Libertadores”, afirmou o zagueiro.

Apesar do discurso, porém, se engana quem acredita que o Palmeiras quer apenas se defender em sua estreia na competição, nesta quarta-feira, contra o Atlético Tucumán, na Argentina. Classificando o primeiro jogo como o mais importante das seis partidas da fase de grupos, Dracena afirma que o Verdão precisa saber alternar entre ataque e defesa na partida.

“Todos os aspectos são importantes. Tem a hora de defender, de atacar, de repor a bola, sair rápido no contra-ataque. São propostas dentro do jogo. É saber o momento de sofrer e de pressionar para ter a bola e agredir, porque não vamos só nos defender, vamos para conquistar a vitória. Tomara que a gente esteja em um dia muito focado e concentrado, porque não se pode ter o mínimo erro na Libertadores. A primeira partida é muito importante, porque dá confiança no campeonato e no grupo, que começa a respeitar mais a sua equipe”, completou.

O Palmeiras chegou à Argentina na noite de segunda-feira e, nesta terça, às 20h (de Brasília), realizará um treino fechado para a imprensa no estádio Monumental Presidente José Fierro, local da partida. O confronto com o Atlético de Tucumán, pela estreia na Copa Libertadores, está marcado para quarta-feira, às 21h45.