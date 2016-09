Dracena confia em time sem Jesus e diz: “Campeonato não acaba quarta”

Paralimpíadas 2016 Veja as melhores fotos das Paralimpíadas do Rio de Janeiro

Gabriel Jesus, vítima de lesão contra o Grêmio, é dúvida para o duelo entre Palmeiras e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. Na volta da delegação a São Paulo, o zagueiro Edu Dracena disse confiar no time mesmo com uma possível ausência do atacante e reiterou que o torneio nacional ainda tem 14 rodadas.

Escalado como titular no empate sem gols em Porto Alegre, Gabriel Jesus deixou a partida disputada no domingo aos 29 minutos do segundo tempo em função de um incômodo na região da virilha. De volta a São Paulo, o atacante faria exames ainda nesta segunda-feira para apurar o grau da lesão.

“Não sabemos ainda se ele vai jogar na quarta. É uma peça importante do nosso elenco, mas temos que ressaltar a força do grupo. É um grupo forte, que tem muitos jogadores de qualidade e que podem dar conta do recado”, afirmou o experiente Edu Dracena.

O técnico Cuca tem uma série de alternativas para armar o ataque palmeirense. Dudu, Erik, Lucas Barrios, Leandro Pereira, Rafael Marques e Roger Guedes podem formar o setor. Alecsandro, absolvido de acusação de doping, deve voltar a treinar nesta semana.

O confronto com o Flamengo, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, está programado para as 21h45 (de Brasília) de quarta-feira, no Estádio Palestra Itália. Com 47 pontos ganhos, um a mais que o adversário rubro-negro, o Palmeiras lidera o torneio nacional.

“Como todos os jogos, vai ser uma decisão. Mas o campeonato não acaba quarta-feira. Temos várias rodadas pela frente e o que vamos procurar fazer é disputar cada partida como se fosse uma decisão até o dia 4 de dezembro”, disse Dracena, citando a data do encerramento do Campeonato Brasileiro.

Depois de receber o Flamengo, o Palmeiras enfrenta o Corinthians, em Itaquera. Embora faça questão de sublinhar que o torneio nacional termina apenas em dezembro, o defensor de 34 anos de idade reconhece que os próximos resultados podem desenhar o caminho do time alviverde até o final.

“Estamos fazendo uma grande campanha, jogando de igual para igual com qualquer time. O campeonato não vai ser definido nessa semana. É claro que pode se encaminhar. Mas acabar, não”, afirmou Dracena, confiante. “O Palmeiras está na frente e não depende de ninguém. Se vencermos nossos jogos, conseguimos o título”, completou.

