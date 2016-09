Diretor da WTorre dá nota 8 ao gramado do Palestra após show

Paralimpíadas 2016 Veja as melhores fotos das Paralimpíadas do Rio de Janeiro

Às 21h45 (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Flamengo, no Estádio Palestra Itália. De acordo com a WTorre, empresa responsável por administrar a nova arena do clube, o gramado nesta segunda-feira ganha nota 8 (de 0 a 10).

Na noite da última quarta-feira, o Palestra Itália recebeu o clássico entre Palmeiras e São Paulo e, durante o domingo, um show musical. Segundo a assessoria de imprensa da arena, ainda há algumas marcas na região do gol norte, mas o estado do campo é satisfatório.

“Considerando que tivemos um clássico na quarta, um show no domingo e estamos prontos para um clássico na quarta, estamos todos muito satisfeitos com o resultado das medidas adotadas”, disse Eduardo Rigotto, diretor de infraestrutura do estádio.

O executivo lembrou que o viveiro de 500 metros quadrados, instalado na própria arena, tem sido decisivo na manutenção do gramado, já que permite a imediata reposição de pequenos trechos. Assim como a troca da espécie da grama, mais adequada às condições locais, efetuada no fim do ano passado.

Para o confronto com o Flamengo, seu principal perseguidor na tabela de classificação, o Palmeiras contará com os retornos do zagueiro Mina e do lateral direito Jean, que cumpriram suspensão automática diante do Grêmio. O atacante Gabriel Jesus, por outro lado, pode ficar fora por lesão.

