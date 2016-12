Detalhes separam Mendieta de permanência no Olímpia, diz agente

Contratado pelo Palmeiras em 2013, o meia William Mendieta permanece vinculado ao clube até 2017 e atualmente defende o Olímpia por empréstimo. De acordo com Régis Marques, empresário do jogador paraguaio, um acordo para mantê-lo em Assunção está próximo.

Mendieta marcou oito gols em 38 partidas pelo Palmeiras de 2013 a 2014 e participou do título da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele chegou ao Olímpia em fevereiro de 2015 e o acordo de empréstimo que vence no final desta temporada pode ser renovado.

“Estamos perto de fechar com o Palmeiras o caso Mendieta. Faltam só alguns detalhes”, afirmou Régis Marques em entrevista à rádio 970 AM, do Paraguai. O jogador de 27 anos de idade já manifestou publicamente o desejo de resolver seu futuro o quanto antes.

O Palmeiras estaria pedindo aproximadamente US$ 1,5 milhões (R$ 4,9 milhões) pelos direitos de William Mendieta, mas o Olímpia, em situação financeira desfavorável, deseja parcelar o pagamento. A expectativa é definir a situação nos primeiros dias da próxima semana.