Desfalcado, Palmeiras se prepara para desencantar na Copa São Paulo

A Sociedade Esportiva Palmeiras jamais conquistou a tradicional Copa São Paulo. Sob o comando do técnico João Burse, o time sub-20 palestrino, com dois desfalques significativos, treina na tentativa de findar o jejum na edição de 2017 do torneio de juniores.

Promovido à equipe profissional por Cuca e utilizado em quatro partidas, o meia Vitinho participará da pré-temporada sob o comando de Eduardo Batista. Já o atacante Artur, relacionado para a despedida do Campeonato Brasileiro contra o Vitória, foi convocado para defender a Seleção no Sul-Americano sub-20, marcado para janeiro, no Equador.

“Estamos cumprindo nosso papel de formar. Colocamos atletas mais novos, alguns com 16 anos, como o Alan (meia) e o Vitor Eduardo (zagueiro). Ou seja, isso abre caminhos para novos talentos, e não temos medo de apostar em talentos”, declarou o técnico João Burse.

Se não terá com Vitinho e Artur, o Palmeiras conta com outros nomes que conviveram com o elenco profissional durante a última temporada. O goleiro Daniel Fuzato e o zagueiro Augusto participaram de vários treinos na Academia de Futebol, enquanto o atacante Matheus Iacovelli ficou no banco contra o Vitória.

“A expectativa sobre essa competição é uma motivação a mais para os atletas, de terem a oportunidade de ganhar a Copa São Paulo pela primeira vez e entrar para a história do Palmeiras”, disse João Burse, pensando em prolongar o recente sucesso do time alviverde.

“Está sendo um ano fantástico para o clube, com títulos no profissional e nas categorias de base, convocações para a Seleção Brasileira, integração com o profissional. Agora é tentar carimbar com mais um título”, completou o comandante da equipe sub-20.

Gabriel Jesus, Thiago Martins, Matheus Sales, João Pedro, Vinicius Silvestre e Vitinho, todos formados na base, participaram do eneacampeonato brasileiro. Em busca de novas revelações, o time sub-20 estreia na Copa São Paulo às 21 horas (de Brasília) do dia 2 de janeiro contra o Paranoá, em Araraquara. Ferroviária e o Villa Nova-MG completam o grupo.

“Temos um departamento de análise também na base e estamos buscando as informações sobre os adversários. São equipes que vêm buscando visibilidade, atletas buscando a oportunidade da vida deles enfrentando o Palmeiras. Esperamos jogos difíceis. Estamos concentrados e prontos para qualquer tipo de situação”, finalizou Burse.