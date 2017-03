Del Grande é eleito para o Conselho e Mustafá mostra força no Verdão

Poucas horas após aprovar a eleição de Leila Pereira ao Conselho Deliberativo, na noite desta segunda-feira, os conselheiros do Palmeiras definiram o novo presidente do órgão: Seraphim Del Grande, que venceu Sylvio Mukai e José Antônio Apparecido Júnior. Como vice-presidente, o eleito foi Carlos Faedo. Vale lembrar que, tanto Leila, como Seraphim e Carlos são apoiados pelo ex-presidente do Verdão Mustafá Contursi.

Seraphim Del Grande já presidiu o Conselho alviverde e foi diretor de futebol do Palmeiras em duas oportunidades. Na década de 1990, teve muito sucesso durante a co-gestão com a Parmalat, o que não repetiu em 2010. No total, o novo presidente do CD obteve 151 dos 228 votos.

Sylvio Mukai, ligado à UVB, de Wlademir Pescarmona (que perdeu eleição contra Paulo Nobre), e José Apparecido, os outros candidatos, eram vistos como expressões da oposição da forte influência de Mustafá Contursi no quadro político do Palmeiras. O ex-presidente, porém, conseguiu eleger seus candidatos com larga vantagem.

Leia mais:

Após falar em Mundial em 2016, Dracena prega Verdão “pés no chão”

Tchê Tchê frustra Eduardo e fica fora de estreia na Libertadores

Verdão define lista da Libertadores com garotos, Hyoran e volta de Arouca

O resultado é visto também como uma mostra de força do atual presidente do clube, Mauricio Galiotte. O mandatário foi quem validou a candidatura de Leila Pereira ao Conselho Deliberativo após Paulo Nobre impugná-la como último ato de seu mandato.