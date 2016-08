Decisivo na Copa do Brasil 2015, Dudu quer seguir invicto como capitão

O Palmeiras inicia sua campanha na Copa do Brasil às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, contra o Botafogo-PB, no Estádio Palestra Itália. O atacante Dudu, decisivo no título de 2015, deseja manter a invencibilidade na condição de capitão da equipe alviverde.

Dudu foi colocado no posto no triunfo por 2 a 1 sobre o Vitória e permaneceu com a tarja nas partidas contra Atlético-PR (1 x 0), Ponte Preta (2 x 2) e Fluminense (2 x 0), todas pelo Campeonato Brasileiro. Aos 24 anos de idade, o atacante procurou deixar para trás o comportamento intempestivo.

“É uma responsabilidade a mais e temos que passar tranquilidade aos outros. Antes, todo o mundo me via como um jogador um pouco nervoso em campo e agora estou mais tranquilo. Desde que sou capitão, não perdemos e espero que sigamos assim por muito tempo”, afirmou.

Antes de ganhar a tarja do técnico Cuca, Dudu recebeu proposta do futebol chinês e chegou a frequentar o banco de reservas. Nas últimas partidas, na condição de capitão do time, o camisa 7 cresceu de produção e marcou o primeiro gol do recente triunfo sobre o Fluminense.

“As coisas aconteceram quando virei capitão, graças a Deus. Quando você é capitão, tem que ter a confiança do grupo e do treinador. Fico feliz por isso. Espero continuar, mas se tiver que voltar para o Zé (Roberto), também vai ser tranquilo”, garantiu o atacante.

Responsável pelos gols do Palmeiras na vitória por 2 a 1 sobre o Santos pela final da Copa do Brasil 2015, Dudu foi um dos heróis do título conquistado no último dia 2 de dezembro. Apesar do desgaste físico, o novo capitão deseja estar em campo diante do Botafogo-PB.

“Fico feliz por entrarmos já nas oitavas de final, sem ter que passar pelas primeiras fases, nas quais é necessário viajar muito. A Copa do Brasil é uma competição diferente. O Palmeiras joga a primeira em casa e não pode tomar gols para depois viajar mais tranquilo”, afirmou Dudu.

Ao longo da semana, o técnico Cuca não deu pistas sobre a escalação do Palmeiras para o confronto com o Botafogo-PB, mas planeja poupar os atletas com maior desgaste físico. O jogo de volta contra a equipe paraibana está marcado para o dia 21 de setembro, em João Pessoa.

