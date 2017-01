De volta à Academia, Willian trabalha com Hyoran e jovens da Copinha

O atacante Willian, desfalque na Academia de Futebol durante a última segunda-feira, já está de volta. Na manhã desta terça, o reforço palmeirense trabalhou ao lado do meia Hyoran com alguns jovens que disputaram a última edição da Copa São Paulo de Juniores.

Em uma negociação que envolveu o retorno de Fabrício ao Cruzeiro e a permanência do lateral direito Fabiano em São Paulo, Willian foi emprestado ao Palmeiras por uma temporada. Na última segunda-feira, o atacante resolveu as últimas pendências burocráticas da transferência.

Reintegrado ao elenco na Academia de Futebol, Willian participou normalmente da primeira parte do treinamento. Na sequência, enquanto o técnico Eduardo Baptista preparava o time titular, o atacante trabalhou em separado com um grupo de atletas que disputou a Copinha, além de Hyoran, Vitinho e Rodrigo.

Willian enfrentará concorrência intensa para entrar em campo pelo Palmeiras, em busca de um substituto para Gabriel Jesus. Para a linha ofensiva, o técnico Eduardo Baptista conta ainda com Alecsandro, Dudu, Erik, Keno, Lucas Barrios, Rafael Marques e Roger Guedes.

O ex-jogador do Cruzeiro é um dos oito reforços anunciados pelo Palmeiras para 2007. O clube alviverde também contratou o zagueiro Antônio Carlos, o volante Felipe Melo, os meias Raphael Veiga, Hyoran, Michel Bastos e Alejandro Guerra e o atacante Keno.

Em seu primeiro compromisso na temporada, marcado para as 16h30 (de Brasília) deste sábado, o Palmeiras enfrenta a Chapecoense, na Arena Condá, com renda revertida à equipe catarinense. Em 29 de janeiro, no último teste antes de estrear no Campeonato Paulista, o time alviverde pega a Ponte Preta, no Estádio Palestra Itália.