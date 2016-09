Dançarino Mina e profeta Moisés festejam gols contra o Corinthians

Palmeiras Confira as fotos do clássico Corinthians e Palmeiras

Superior ao Corinthians durante toda a partida, o Palmeiras construiu a vitória por 2 a 0 com um gol em cada tempo. Artilheiros do jogo disputado na arena de Itaquera, o meio-campista Moisés e o zagueiro colombiano Yerry Mina comemoram os tentos com estilo.

Responsável pelo primeiro gol logo aos cinco minutos, Moisés usou o equipamento de um fotógrafo como cajado na comemoração. Em 2009, quando ainda defendia o América-MG, ele ganhou o apelido de “Profeta” em alusão à passagem bíblica em que o libertador dos hebreus abre o Mar Vermelho para a passagem de seu povo.

“Já tinha programado que, se fizesse um gol, comemoraria assim, porque a torcida vem me chamando de profeta, o homem que abre as defesas. Então, nada melhor do que homenageá-los”, explicou. “O gol no começo aumentou nossa confiança e diminui a deles”, completou.

Após desperdiçar algumas oportunidades no começo do segundo tempo, o Palmeiras finalmente marcou o segundo aos 30 minutos com Yerry Mina, que comemorou dançando, como de praxe. O colombiano acumula três gols pelo clube alviverde, todos em clássicos, já que também marcou diante de Santos e São Paulo.

“A explicação está em Deus e agradeço a Ele. Estou jogando bem, assim como o time todo. O elenco está unido, fazendo as coisas da melhor maneira”, afirmou o zagueiro colombiano. “Demonstro minha alegria dançando e, de onde venho, sempre dançamos”, justificou.

Com a vitória sobre o Corinthians, o Palmeiras chegou aos 51 pontos ganhos e aumentou temporariamente para quatro a vantagem sobre o Flamengo na liderança. Às 11 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio do Pacaembu, a equipe rubro-negra encara o Figueirense.

“Nesse momento, com o campeonato afunilando, já começamos a fazer as contas do que falta para conseguimos nosso objetivo, mas osso pensamento principal é sempre o próximo jogo”, disse Moisés em alusão ao confronto com o Coritiba, marcado para as 16 horas (de Brasília) de sábado, no Palestra Itália.

