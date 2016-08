Cuca vislumbra bi da Copa do Brasil e quer força máxima contra Botafogo-PB

O título do Campeonato Brasileiro não é a única pretensão de Cuca para esta temporada. Com a interrupção do Nacional até o dia 7 de setembro, o técnico do Palmeiras manifestou o desejo de conquistar o bicampeonato da Copa do Brasil. Para iniciar a campanha no torneio, nesta quarta-feira, contra o Botafogo-PB, o treinador cogita escalar todos os titulares que estiverem bem fisicamente.

Cuca externou sua mais nova ambição após a vitória por 2 a 0 contra o Fluminense, no domingo, em Brasília. O triunfo levou o líder Palmeiras aos 43 pontos no Brasileiro e aumentou para três a vantagem sobre o Flamengo, atual segundo colocado. Mesmo com a disputa acirrada, o técnico crê que o Verdão não pode entrar na Copa do Brasil com os reservas.

“Tenho um só Palmeiras e conto com diversos jogadores para utilizar. Pensarei bem o que farei na quarta-feira, dentro da próxima competição. Enfrentaremos um rival que já vi jogar e merece todo o respeito. Temos que encarar o jogo com força, porque é uma competição que podemos ir longe e chegar à final para ser campeão”, afirmou o treinador.

Questionado se escalaria todos os titulares, Cuca garantiu que mandará para o jogo quem tiver a condição física aprovada pelos analistas da comissão técnica. “Analisaremos isso junto com a fisiologia e veremos quem está com um desgaste. Quem não estiver vai jogar”, garantiu.

Um desfalque certo para Cuca será o atacante Gabriel Jesus, que se apresenta nesta segunda-feira à Seleção Brasileira principal. O jogador fez neste domingo a primeira partda desde que conquistou a medalha de ouro olímpica, mas voltou a ser desfalque após Tite chamá-lo para defender o time canarinho contra Equador e Colômbia, nos dias 1 e 6 de setembro, pelas Eliminatórias à Copa do Mundo de 2018.

O duelo contra o Botafogo-PB é válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil e será disputado no estádio Palestra Itália. O Palmeiras estreará nesta fase da competição por ter participado da Copa Libertadores neste ano.

Já o time nordestino despachou Linense, River-PI e Ceará para enfrentar o Palmeiras. O Botafogo-PB disputa a Série C do Brasileiro e ocupa a terceira colocação do Grupo A da competição, com 23 pontos conquistados em 15 jogos.

Recomendado para você