Cuca vê Grêmio como concorrente direto e imagina “dificuldade enorme”

Dez pontos separam Palmeiras e Grêmio na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, mas Cuca vê os gaúchos como concorrentes diretos na briga pelo título. Com passagem pelo time tricolor como técnico e atleta, ele prevê uma partida dura a partir das 18h30 (de Brasília) deste domingo, em Porto Alegre.

Nas últimas sete rodadas do Campeonato Brasileiro, o Grêmio conseguiu apenas uma vitória, com três empates e três derrotas. Antes envolvida na briga pelas primeiras posições, a equipe gaúcha, estacionada nos 36 pontos, caiu para o sexto lugar do torneio.

“Coloco todos os seis primeiros (na briga pelo título). É claro que Grêmio e Santos têm mais dificuldade, mas, se ganharem 12 dos 15 jogos, atingem os 72 pontos e podem ser campeões. A gente trabalha com números, mas sabe que não é exato. Todos os seis têm chance”, afirmou Cuca.

Na noite da última quarta-feira, o Grêmio tomou uma goleada por 4 a 0 do Coritiba, resultado que provocou turbulências para o técnico Roger Machado. O revés sofrido pela equipe na 23ª rodada, no entanto, não é suficiente para animar o palmeirense Cuca.

“Não tenho dúvidas de que o Grêmio vai se mobilizar como puder para essa partida decisivo. Os jogadores vão querer a todo custo mostrar o seu valor. Já passei por situações de ser goleado em uma partida e golear na seguinte. Isso não me ilude e vamos preparados para uma dificuldade enorme”, declarou.

Com Jean e Mina suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Cuca precisará mexer na lateral direita e no miolo da defesa. Por outro lado, o técnico conta com o retorno do atacante Gabriel Jesus, recuperado da maratona de jogos que enfrentou durante a semana.

“É uma partida muito perigosa. O Grêmio continua sendo um dos times que melhor joga o futebol no Brasil, independentemente de não ter um resultado positivo nos últimos quatro jogos. É uma belíssima equipe, muito bem treinada. Vamos com todo respeito”, reiterou Cuca.

