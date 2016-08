Cuca valoriza organizada e condena vaias contra Botafogo-PB: “Absurdo”

O Palmeiras encontrou dificuldades durante o primeiro tempo do confronto com o Botafogo-PB, disputado na noite desta quarta-feira, e chegou a ouvir vaias no Estádio Palestra Itália. Insatisfeito com a postura de alguns torcedores na estreia pela Copa do Brasil, o técnico Cuca valorizou o apoio das organizadas.

“A organizada, que é sempre criticada, puxa até o fim, perdendo ou ganhando. Esses, estão de parabéns. Os caras que ficam atrás do banco, com tudo que o time tem dado (é o líder do Campeonato Brasileiro), deveriam ter vergonha de vaiar porque não jogou bem no primeiro tempo. Ficaram xingando. Que absurdo”, afirmou Cuca.

Após ouvir algumas vaias na saída para o intervalo, o Palmeiras dominou a etapa complementar e construiu a vitória com gols de Jean (em cobrança de pênalti), Rafael Marques e Tchê Tchê diante do Botafogo-PB, integrante da Série C do Campeonato Brasileiro.

“Eles deveriam colocar a mão na consciência e desfrutar do momento que vivem e do time que têm”, disse Cuca sobre os torcedores que vaiaram o Palmeiras. “Eu não faria o que estão fazendo. É uma minoria. Sinceramente, não entendo como fazem isso”, acrescentou.

De acordo com o treinador, a postura adotada por alguns torcedores na noite desta quarta-feira repercute entre os atletas – no vestiário, ele falou sobre o assunto com o zagueiro Vitor Hugo. Se o Botafogo-PB fizesse o primeiro gol, o público poderia até ter atrapalhado o time da casa, segundo Cuca.

“O Botafogo-PB fez um bom primeiro tempo e teve chance para marcar. Se você toma o primeiro gol em casa, fica difícil conseguir a virada, até porque a impaciência do torcedor seria maior ainda do que já foi. É uma pena isso, mas iria acontecer”, afirmou Cuca.

Escalado como titular no ataque ao lado de Erik e Dudu, Rafael Marques foi um dos destaques da partida ao sofrer o pênalti convertido por Jean e marcar o segundo gol. Questionado sobre a performance do experiente atacante, Cuca voltou a condenar as vaias.

“O Rafael Marques vem melhorando e ainda pode melhorar mais. Isso acontece com o decorrer dos jogos. Se não for vaiado, como foi hoje em parte do jogo, vai pegando confiança e aparecendo. No futebol, qualidade e confiança andam juntos. O torcedor tem que entender esse aspecto”, pediu Cuca.

