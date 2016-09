Cuca sente Palmeiras nervoso e lamenta falha em gol do Flamengo

Com um jogador a mais desde o primeiro tempo e empurrado por sua torcida, o Palmeiras penou para buscar o empate por 1 a 1 diante do Flamengo na noite desta quarta-feira. Insatisfeito, o técnico Cuca sentiu seu time nervoso no Palestra Itália e lamentou a falha da defesa no gol do adversário.

“Começamos muito devagar, diferentemente do que costumamos fazer. Fomos passivos, ficamos esperando as coisas acontecerem. Senti o time muito nervoso, apressado e sem calma para criar as jogadas. O que faltou foi a criação, a rotatividade que normalmente temos e hoje não conseguimos colocar no jogo”, afirmou.

Em superioridade numérica desde a expulsão de Márcio Araújo, o Palmeiras ensaiou uma pressão no segundo tempo, mas acabou vazado por Alan Patrick. Instantes após substituir Gabriel, o meia com passagem pelo time alviverde recebeu livre para fuzilar o goleiro Jailson.

“Confesso que ainda não falei com os atletas, mas imagino que eles não viram o jogador do Flamengo entrando. Estávamos numericamente superiores e o Alan Patrick chegou sozinho. Naturalmente, ficamos ainda mais tensos e pressionados”, disse Cuca, que colocou Lucas Barrios, Cleiton Xavier e Rafael Marques no segundo tempo.

“Infelizmente, as trocas não surtiram efeito. Não entramos no jogo, isso acontece. Mesmo assim, criamos chances e poderíamos ter feito gols. Muitas vezes, não escolhemos a melhor jogada. Somos líderes e não precisamos nos desesperar”, acrescentou o treinador.

A 13 rodadas do final do Campeonato brasileiro, o Palmeiras lidera com 48 pontos ganhos, apenas um a mais que o Flamengo. Embora frustrado pelo empate em casa com um homem a mais diante do principal adversário, o técnico Cuca não deixou de valorizar o resultado.

“A princípio, lamento o empate, porque, mesmo jogando desorganizadamente, criamos várias chances. Mas o sentimento da perda de dois pontos vem acompanhado pela sensação de conquista de um. O Flamengo marcaria três pontos e fez um grande jogo”, afirmou.

Às 16 horas (de Brasília) deste sábado, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o rival Corinthians, na arena de Itaquera. Já o Flamengo, às 11 horas de domingo, encara o Figueirense, no Estádio do Pacaembu.

