Cuca se esquiva de disputa política e diz não se preocupar com renovação

Com contrato até o final deste ano, o técnico Cuca assegurou nesta sexta-feira que não está preocupado com a renovação com o Palmeiras. Segundo o presidente Paulo Nobre, a permanência do treinador ficará a cargo da gestão que assumir o clube após as eleições marcadas para novembro. Nobre cumpre o segundo mandato à frente do clube e não poderá se candidatar a uma nova reeleição.

“Não afeta em nada. Tenho contrato até dezembro e darei o meu melhor. Não me preocupo até lá. Até entendo, porque o Nobre vai até o final do ano e não tem como fazer um contrato sendo que ele não será mais o presidente. Meu foco é no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil”, disse o treinador.

Nobre disse que não iria negociar com Cuca ao participar da festa de aniversário dos 102 anos de fundação do Palmeiras, nesta quinta-feira. Apesar de não poder concorrer ao cargo, o atual mandatário declarou que tem a ambição de eleger um sucessor para manter inalterados os projetos iniciados com sua gestão.

“Obviamente eu gostaria fazer o meu sucessor para dar uma continuidade nessa filosofia administrativa que implantamos nos últimos três anos e meio. Eu digo que, talvez, a gestão mais importante para mim seja a próxima, porque existe uma grande dúvida a respeito de como será o Palmeiras depois que eu sair da presidência”, afirmou o presidente.

Há nos bastidores quem aponte o primeiro vice-presidente do clube, Maurício Galiotte, como o preferido de Nobre para concorrer ao cargo. Ainda não houve nos setores da oposição alviverde uma manifestação mais acintosa sobre quem poderia fazer frente à candidatura da situação.

